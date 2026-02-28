La Euroliga cancela su torneo sub-18 en Abu Dabi debido a "la situación actual en la región". - Europa Press/Contacto/William Cannarella

MADRID, 28 Feb. (EUROPA PRESS) -

Euroleague Basketball, entidad organizadora de la Euroliga y la Eurocup, ha cancelado este sábado la fase clasificatoria de su torneo NextGen, que se estaba disputando en Abu Dabi (Emiratos Árabes Unidos) y en la que participaban los equipos sub-18 del Real Madrid y del Valencia Basket, debido a "la situación actual en la región".

"Dada la situación actual en la región, se ha tomado esta decisión para garantizar la seguridad de todos los participantes", comunicó Euroleague Basketball en la red social X, a raíz de que Estados Unidos e Israel hayan lanzado una operación de combate contra las principales instituciones de Irán, poniendo en jaque a los países del Golfo Pérsico.

"Tras una evaluación minuciosa y consultas continuas con las autoridades y las partes interesadas pertinentes, se determinó que la cancelación del evento es la medida más responsable en este momento", concluyó el mensaje de Euroleague Basketball al respecto de su decisión.