La Euroliga y la Eurocup regresarán a Israel el 1 de diciembre de 2025

Kostas Papanikolaou (Olympiacos) y Jaylen Hoard (Maccabi) en un partido de Euroliga disputado en terreno neutral, en Belgrado (Serbia), en octubre de 2025 - Europa Press/Contacto/Predrag Milosavljevic

Los clubes de la ECA acuerdan reanudar los partidos en suelo hebreo tras más de un año en sedes neutrales

BARCELONA, 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los clubes miembros de Euroleague Commercial Assets (ECA) acordaron este martes fijar el 1 de diciembre de 2025 como la fecha para que los partidos de los equipos israelíes de la Euroliga y la Eurocup, primera y segunda competición continental, vuelvan a disputarse en sus pabellones en Israel, después de más de un año jugándose en sedes neutrales por el conflicto armado en Gaza.

La decisión, anunciado por la Euroliga en un comunicado, se tomó tras una reunión en la que los clubes analizaron la situación en Israel y Gaza, en un contexto marcado por el reciente tratado de paz y las iniciativas para poner fin a la guerra.

Hasta que se haga efectivo el regreso, Euroleague Basketball continuará siguiendo de cerca la evolución de los acontecimientos y mantendrá una "comunicación permanente" con las autoridades locales y extranjeras, los equipos visitantes y las principales asociaciones del baloncesto europeo, garantizando que la seguridad y el bienestar de todos los implicados sigan siendo la prioridad.

La organización expresó su optimismo ante el nuevo plan de paz y reiteró su confianza en el poder del deporte "para unir a las personas y comunidades", reafirmando su compromiso con los valores de respeto, unidad y convivencia que promueve el baloncesto europeo.

Desde el estallido del conflicto en octubre de 2023, los clubes israelíes, como el Maccabi Tel Aviv y el Hapoel Tel Aviv, habían trasladado sus partidos como locales a sedes neutrales en Europa, como Belgrado (Serbia) o Sofía (Bulgaria), una medida que se mantendrá hasta que las condiciones permitan la reanudación de la competición en territorio israelí.