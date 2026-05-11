Euroliga y Liga Griega se reúnen para analizar futuras oportunidades de colaboración

De izda a dcha: Michalis Melis, Chus Bueno y Efthimios Rentzias en la puerta de la sede de la Euroliga en Barcelona - EUROLEAGUE BASKEBTALL

MADRID 11 May. (EUROPA PRESS) -

La Euroliga de Baloncesto y la Liga Griega de Baloncesto (GBL) mantuvieron una reunión la pasada semana en Barcelona para analizar futuras oportunidades de colaboración, según informó este lunes la máxima competición continental.

El pasado jueves 7 de mayo, el presidente de la Liga Griega, Michalis Melis, y su director general, Efthimios Rentzias, visitaron la sede de la Euroliga en Barcelona donde se reunieron con su CEO, el español Chus Bueno, y otros altos directivos.

En las conversaciones entre las dos partes también se exploraron maneras de potenciar el baloncesto europeo en general mediante una mayor participación en el mercado, la ampliación de la colaboración en iniciativas comerciales y la inversión continua en la excelencia competitiva.

Según detalló la Euroliga, se hizo "especial hincapié" en la creación de oportunidades a largo plazo que apoyen a los clubes, los aficionados y las partes interesadas, al tiempo que se refuerza el atractivo internacional de las competiciones.

"La reunión puso de relieve la importancia estratégica de Grecia en el panorama del baloncesto europeo, reconociendo la profunda tradición baloncestística del país, su apasionada afición y su constante presencia en los niveles más altos de la competición internacional de clubes", apuntó el organismo.

En este sentido, se prestó especial atención al papel de los principales clubes griegos como el Olympiacos y el Panathinaikos, ambos participantes de la Euroliga, o el Aris Thessaloniki y el Panionios, que compiten en la EuroCup, "subrayando la importante contribución de Grecia al crecimiento y la visibilidad del baloncesto europeo".

"Ambas partes manifestaron su intención de seguir colaborando estrechamente mediante un diálogo regular y una planificación conjunta. La reunión concluyó con una visión compartida de construir una relación con visión de futuro, centrada en la innovación, el desarrollo sostenible y el continuo progreso del baloncesto europeo en todos los niveles", sentenció la Euroliga.