La Euroliga presenta la plataforma 'Euroleague Basketball+' para unificar el baloncesto europeo - BLANCA V./EUROLEAGUE

BARCELONA, 8 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Euroliga ha presentado este miércoles Euroleague Basketball+, una nueva plataforma estratégica con la que pretende unificar el ecosistema del baloncesto europeo de clubes mediante un único entorno digital que integre competiciones, contenidos, tecnología, oportunidades comerciales y experiencias para los aficionados.

"Euroleague Basketball+ es mucho más que una plataforma digital. Representa nuestra ambición de crear un ecosistema conectado que reúna a aficionados, clubes, ligas y socios a través de productos, servicios y experiencias innovadoras", señaló el presidente de la Euroliga, Dejan Bodiroga, durante el acto celebrado en Barcelona, en el que previamente rindió homenaje al fallecido Eduardo Portela por su contribución al baloncesto europeo.

La organización explicó que el proyecto nace con una filosofía centrada en el aficionado y con el objetivo de reducir la fragmentación existente en el baloncesto europeo, impulsando una plataforma común que permita reforzar la colaboración entre clubes, ligas nacionales y otros actores del sector.

El consejero delegado de la Euroliga, Chus Bueno, aseguró que la iniciativa supone "la siguiente evolución del baloncesto europeo de clubes" y destacó que busca reunir competiciones, entidades y socios "en un ecosistema compartido" que sitúe al aficionado "en el centro", además de crear nuevas oportunidades de crecimiento para todos los participantes.

Según detalló la competición, Euroleague Basketball+ se apoyará en cuatro grandes ejes estratégicos: la excelencia deportiva, el aumento del valor de los activos de la competición, el desarrollo comercial y una mayor integración entre todos los agentes del baloncesto europeo.

La directora digital de la Euroliga, Marta Álvarez, explicó que la plataforma se está desarrollando junto a algunas de las principales compañías tecnológicas del mundo con el propósito de ofrecer una experiencia innovadora para los aficionados y convertirse en un punto de acceso único a contenidos, productos, servicios y experiencias relacionadas con el baloncesto.

La Euroliga indicó que el despliegue de Euroleague Basketball+ será progresivo y permitirá incorporar nuevos productos digitales y herramientas comerciales, con el objetivo de impulsar el crecimiento del baloncesto europeo de clubes y reforzar la colaboración entre todos los integrantes del ecosistema.