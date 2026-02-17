La FEB celebra jugar ante Ucrania en Oviedo, "una ciudad donde se respira baloncesto"

Foto de familia tras la presentación del España-Ucrania de baloncesto del lunes 2 de marzo en Oviedo - FEB

MADRID 17 Feb. (EUROPA PRESS)

La Federación Española de Baloncesto (FEB) y el Ayuntamiento de Oviedo presentaron este martes el partido que la selección masculina jugará el próximo 2 de marzo ante Ucrania, correspondiente a la segunda 'ventana' de clasificación para el Mundial de Catar de 2027, y que tendrá como escenario el renovado Palacio de los Deportes de "una ciudad donde se respira baloncesto" y que quiere hacer que el combinado nacional se sienta como en su "propia casa".

La presidenta de la Federación Española de Baloncesto (FEB), Elisa Aguilar, no escondió que cuando visitó al alcalde de la ciudad, Alfredo Canteli, para estudiar un posible partido de la selección se fue muy optimista. "Me dije 'está todo hecho', porque tuve ese 'feeling' de que íbamos a hacer algo grande en Oviedo, porque es la primera vez en nuestros más de cien años de historia, que la selección masculina va a venir a una ciudad como Oviedo, donde se respira baloncesto", remarcó.

La dirigente celebró que la capital asturiana haya "pegado el salto" con la remodelación del Palacio de los Deportes. "Ese pabellón que yo lo conocí antiguo y ahora tiene esta modernidad que ya me han dicho que existe. Sé que están en crecimiento y para nosotros es fundamental", añadió, dando las gracias a su homólogo de la Federación Asturiana, Alberto Cuervo, "sobre todo por el trabajo que estáis haciendo aquí a nivel de baloncesto".

"Venimos en un momento yo creo que ilusionante, en un proyecto que lidera nuestro nuevo seleccionador, y que hemos empezado muy bien con dos victorias. Vamos el 27 de febrero a Letonia a jugar contra Ucrania y luego el 2 de marzo estaremos aquí en Oviedo a intentar que sea una doble victoria", afirmó Aguilar.

La exjugadora no tenía "ninguna duda de que la ciudad de Oviedo, y Asturias, iban a responder a la selección nacional", como se demuestra que esté "todo vendido". "Sólo espero que el lunes 2 de marzo veamos un ambiente y una fiesta del baloncesto y que España vuelva a ganar para ya estar más tranquilos para el futuro. Vuelvo a reiterar mi agradecimiento por esta apuesta, por tu determinación (al alcalde) de que esté la selección española en la ciudad de Oviedo, espero que sea la primera de muchas más", sentenció.

Por su parte, Alfredo Canteli, alcalde de la ciudad, agradeció a Elisa Aguilar su palabra. "Cuando viniste, te comprometiste a hacer algo en Oviedo. Y hoy, en un tiempo casi récord, estamos presentando un partido de la selección española en el baloncesto, por eso, mis palabras tienen que ser sólo de agradecimiento por haber mirado hacia Oviedo", confesó.

El edil remarcó que han hecho "una inversión, la más importante de la historia de Oviedo", en la renovación del Palacio de los Deportes, para que el combinado nacional se siente como en su "propia casa". "Y si ese concepto lo llevas contigo, a las propias casas se vuelve. Por eso yo espero que este sea un primer partido de esa selección y que pronto estéis agendando algo más para Oviedo", apuntó.

Canteli deseó también "mucha suerte" a Chus Mateo, "un gran profesional", en su etapa como seleccionador. "Espero y deseo que la selección contigo crezca mucho más. Oviedo es más Oviedo con ese partido del próximo lunes, allí estaremos, iré a ver los entrenamientos previamente y estaré en el partido apoyándoos y fundamentalmente agradeciéndoos que estéis aquí. Bienvenidos, que seáis felices en Oviedo y fundamentalmente que volváis", concluyó.

Finalmente, Chus Mateo se mostró "absolutamente convencido que no hay un mejor escenario que Oviedo y Asturias" para este partido ante Ucrania. "Está todo vendido y está la gente con muchísimas ganas de ver a la selección española, ojalá que podamos mostrar la misma cara que en la 'ventana' anterior", aseguró.