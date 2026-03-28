Feliz resguarda el triunfo del Real Madrid en Girona y el colista Granada aún tiene fe

Archivo - Andrés Feliz, en un partido con el Real Madrid. - Europa Press/Contacto/Acero - Archivo

MADRID, 28 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Real Madrid, líder de la Liga Endesa, ha ganado por 93-95 en su visita al Bàsquet Girona, siendo clave Andrés Feliz en el desenlace para resguardar ese triunfo en una jornada 24 que también ha visto victorias del UCAM Murcia por 100-81 frente al Surne Bilbao, del Río Breogán por 91-78 contra el BAXI Manresa y del colista Coviran Granada por 92-89 ante al Hiopos Lleida.

La de este sábado se abrió en Lugo, donde los locales remontaron su mal primer cuarto (15-26), mantuvieron el tipo en los dos siguientes y aceleraron con un parcial acumulado de 29-15 en el último. Con 15 puntos y 18 créditos de valoración, Mihajlo Andric fue el mejor de un Breogán con balance de 10-14; en cambio, el Manresa tiene balance de 9-15.

Justo por debajo de los manresanos está el Lleida, ahora con balance de 8-16 tras ceder pronto la delantera en el marcador de su partido en Granada y no volver nunca a recuperarla. Pese a los 25 puntos y los 29 créditos de valoración de James Batemon, los ilerdenses encajaron su séptima derrota seguida. En cambio, el colista tiene balance de 3-21.

Por la zona alta de la tabla clasificatoria, el UCAM Murcia se situó con balance de 17-7 tras doblegar a un Bilbao Basket que dominó hasta poco antes del descanso y que solo bajó los brazos en el cuarto cuarto. Habiendo recibido 18 puntos de David DeJulius y otros 18 puntos de Kelan Martin, los bilbaínos sucumbieron y ahora tienen un registro de 14-11.

Por último, la cita del líder en Fontajau bajó su persiana la sesión sabatina. El gran inicio del Real Madrid, con 13-22 en el minuto 10, fue respondido por un Girona que se metió en la 'pomada' al descanso y que después del tercer periodo seguía vivo. Y pese a verse 71-83 a 5:41 de la conclusión, el equipo gerundense creyó en la remontada 'in extremis'.

Poco a poco limó esa desventaja y en los instantes finales apretó el marcador con triples de Otis Livingston y de Pep Busquets. Por si fuera poco, los madridistas se dejaron tiros libres por el camino y dependió todo de la última jugada con escaso tiempo de margen, donde Théo Maledon presionó bien a Derek Needham y Andrés Feliz robó la pelota definitiva.