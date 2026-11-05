El Fenerbahçe devuelve al Baskonia a su mal camino en Europa

Archivo - Kenneth Faried, en un partido con el Kosner Baskonia. - Javier Borrego / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID, 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Kosner Baskonia ha perdido este jueves por un tajante 84-65 contra el Fenerbahçe Tarfin en la jornada 10 de la fase regular de la Euroliga 2026-27, difícil visita para los vitorianos y saldada con regreso a su dura realidad de este curso, habiendo encajado nueve derrotas en sus últimos once partidos entre esta competición y la Liga Endesa.

En el Ülker Sports and Event Hall, Kenneth Faried agarró pronto las riendas del ataque baskonista y Stefan Joksimovic lo ayudó para obtener cortas ventajas, pero que se desvanecieron en cuanto Shane Larkin y Will Clyburn acertaron desde el perímetro. También Braxton Key y Talen Horton-Tucker aportaron al Fenerbahçe de cara al aro, abriendo hueco (33-18).

Esa dinámica del primer cuarto se repitió en el siguiente, sin que casi nadie en el conjunto vitoriano, aparte del omnipresente Faried y de Kobi Simmons, emergiese como faro ofensivo. En el estilo golpe a golpe perdían claramente los pupilos de Velimir Perasovic y al descanso ya había mucho terreno de por medio (52-32) con un Fenerbahçe guiado por Shavon Shields.

Tras el paso por vestuarios, ampliaron Key, Shields y Horton-Tucker la ventaja de los turcos, mientras que el Baskonia dosificaba a sus hombres más importantes intuyendo que la remontada era imposible. Faried se había cargado de faltas antes del intermedio del partido y quizá por ese motivo ocupó banquillo bastante rato en un tercer cuarto de mala imagen (11-9).

El cuarto periodo fue más de lo mismo y el equipo entrenado por Sarunas Jasikevicius se gustó para alcanzar el +30 (79-49) a 3:14 de la conclusión del partido, sin demasiada historia pese al maquillaje que le dieron los de Perasovic en los minutos finales. DJ Stewart despertó tarde con tiros desde lejos, si bien los locales le respondieron con la misma medicina.

Otro triple, en su caso lateral y anotado por Clément Frisch, rebajó la desventaja visitante al 84-65 final, prácticamente sobre la bocina, pero como espejismo de lo que habían sido los 40 minutos anteriores. Esta nueva cosecha negativa situó al Baskonia con un balance de 1-9, colista de la tabla clasificatoria; por su parte, el 'Fener' tiene un registro de 7-3.

FICHA TÉCNICA.

--RESULTADO: FENERBAHÇE, 84 - KOSNER BASKONIA, 65 (52-32, al descanso).

--EQUIPOS.

FENERBAHÇE: Larkin (6), Forrest (1), Shields (9), Key (13) y Bingham (9) --quinteto inicial--; Horton-Tucker (19), Baldwin IV (8), Melli (3), Clyburn (10), Powell (3), Sargiunas (-) y Juzang (3).

KOSNER BASKONIA: Simmons (12), Joksimovic (7), Frisch (10), Lawson (5) y Faried (10) --quinteto inicial--; Baugh (6), Stewart (12), Spagnolo (3) y Duarte (-).

--PARCIALES: 33-18, 19-14, 11-9 y 21-24.

--ÁRBITROS: Pukl, Koljensic y Bissang. Sin eliminados.

--PABELLÓN: Ülker Sports and Event Hall.