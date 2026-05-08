El Fenerbahçe elimina al Zalgiris y se cita con Olympiacos

Archivo - Nicolo Melli, Fenerbahce - Javier Borrego / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID 8 May. (EUROPA PRESS) -

El Fenerbahçe Beko avanzó este viernes a la 'Final Four' de la Euroliga tras eliminar al Zalgiris Kaunas en el cuarto partido del 'playoff', para citarse en semifinales con Olympiacos.

El vigente campeón terminó con el suspense de la serie contra Zalgiris en el cuarto partido y tras una prórroga en Kaunas (90-94) para sacar billete a Atenas. Los de Sarunas Jasikevicius se quedaron un disputado billete para los cruces por el título, donde esperaba un Olympiacos que eliminó por la vía rápida al AS Mónaco.

El conjunto turco dominó el rebote pero no estuvo especialmente acertado, y tuvo que sufrir para evitar un quinto partido. Khem Birch (21 puntos, 13 rebotes y 31 de valoración), Talen Horton-Tucker y Nicolo Melli fueron los mejores para llevar al campeón a la defensa del título del 22 al 24 de mayo en el Telekom Center Arena.