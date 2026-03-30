El exjugador Ferran Laviña regresa al Club Joventut Badalona como CEO - DAVID GRAU LLINARES

BARCELONA, 30 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Club Joventut Badalona ha anunciado este lunes el nombramiento de Ferran Laviña como nuevo consejero delegado (CEO) de la entidad, en una decisión con la que refuerza su estructura ejecutiva con una figura estrechamente vinculada a la historia reciente del club verdinegro.

Laviña regresa así a la Penya tras su etapa como jugador, en la que formó parte de uno de los ciclos más destacados del equipo en el siglo XXI, siendo integrante del conjunto que conquistó la Copa ULEB 2008 y la Copa del Rey de Baloncesto 2008, dos de los títulos más celebrados por la afición badalonesa en las últimas décadas.

En su nuevo cargo, Laviña asumirá la gestión ejecutiva del Joventut, liderando las operaciones del club y participando en el desarrollo estratégico con el objetivo de consolidar el crecimiento de la Penya sin perder su identidad.

"Volver al Joventut Badalona es algo muy especial para mí. Es el club de mi ciudad y ha sido clave en mi vida. Regresar ahora desde otra responsabilidad supone un orgullo enorme y un reto que afronto con mucha ilusión", señaló el propio Laviña en declaraciones facilitadas por el club.

Tras su retirada de las pistas, inició una trayectoria profesional alejada del baloncesto, centrada en la arquitectura y la gestión de proyectos, un ámbito en el que ha trabajado durante los últimos años liderando equipos y asumiendo responsabilidades en planificación, control económico y coordinación operativa.

Esa experiencia, según el club, le ha permitido adquirir competencias en la dirección de personas y recursos, así como una metodología orientada a la toma de decisiones y al cumplimiento de objetivos, habilidades que ahora trasladará al día a día de la entidad.

Con esta incorporación, el Joventut refuerza su apuesta por integrar en su estructura a perfiles con pasado en la entidad, en una línea continuista que combina conocimiento interno y proyección de futuro.