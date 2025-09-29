FIBA refuerza su compromiso con la protección, salud y seguridad con un 'kit' de herramientas y un curso. - FIBA

MADRID, 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Federación Internacional de Baloncesto (FIBA) ha puesto en marcha dos nuevas iniciativas dentro del plan estratégico de Sostenibilidad e Innovación, el 'kit' de herramientas de protección y el Curso de Excelencia en Protección-Punto Único de Contacto (SPOC) para garantizar que el deporte de la canasta se practique en un entorno seguro y de apoyo.

Estas acciones han sido diseñadas para las federaciones nacionales y otras organizaciones de baloncesto, aunque están disponibles también para profesionales de cualquier disciplina deportiva, en línea con el compromiso de FIBA de elevar los estándares de seguridad y responsabilidad en toda la comunidad deportiva.

El secretario general de FIBA, Andreas Zagklis, subrayó que el baloncesto tiene un "enorme poder para inspirar, empoderar y transformar vidas". "En el corazón de la misión de FIBA está la convicción de que toda persona que participe en este deporte debe hacerlo en un entorno seguro, respetuoso y que favorezca su bienestar y desarrollo personal reduciendo el riesgo de abuso y garantizando una respuesta adecuada si se presenta alguna situación", manifestó.

"La protección en el deporte implica tomar medidas preventivas y actuar para evitar cualquier daño, explotación o abuso, especialmente en el caso de menores y adultos en situación de vulnerabilidad. Para FIBA, la protección no es opcional: es un pilar fundamental de nuestro compromiso con la salud, seguridad y bienestar de todos los que forman parte del baloncesto", explicó Zagklis.

El 'kit' de herramientas de protección, disponible en inglés, francés y español, ofrece pautas prácticas para implantar políticas y procedimientos eficaces, sensibilizar, prevenir situaciones de riesgo y actuar de manera adecuada ante incidentes. Es un recurso útil tanto para quienes empiezan a trabajar en protección como para los que quieren reforzar medidas ya existentes.

Por su parte, el Curso de Excelencia en Protección-SPOC es un programa gratuito en línea, también en inglés, francés y español, que forma a personas para asumir el rol de Punto Único de Contacto de Protección dentro de sus organizaciones.

En el curso se abordan temas clave como las funciones de un SPOC, cómo detectar, responder y comunicar preocupaciones relacionadas con la protección, la creación de entornos seguros, la elaboración y validación de políticas, la evaluación de riesgos y el diseño de planes adaptados a cada organización.

Andreas Zagklis destacó la importancia de estas iniciativas. "Estas herramientas suponen un avance muy relevante dentro de nuestro Plan de Acción en Protección. El Curso SPOC es el primero de los Programas de Excelencia en Protección de FIBA, y queremos seguir desarrollando otros cursos dirigidos a jugadores, entrenadores y distintos colectivos. Al ofrecerlos de manera gratuita y abierta, mostramos el firme compromiso de FIBA con la seguridad, la innovación y el liderazgo en esta materia. Queremos construir, juntos, un entorno donde cada persona pueda sentirse segura, apoyada y valorada, y donde el baloncesto sea una plataforma para crecer, aprender y alcanzar el maìximo potencial", declaró.