Virtus Bolonia - Barça - FCB

Un frágil Barça se derrumba en Bolonia

El equipo de Pascual encajó su cuarta derrota en las últimas cinco jornadas de Euroliga

MADRID, 25 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Barça perdió (85-80) en su visita a la Virtus Bolonia de la jornada 29 de la Euroliga a pesar de anotar 28 puntos en el primer cuarto y de recuperar el mando a dos minutos del final, superado por la intensidad italiana que hizo relucir su mal momento.

El equipo azulgrana, que se reconvirtió en ganador con la llegada de Xavi Pascual pero que viene perdiendo su efecto, no supo enjuagar la derrota en semifinales de Copa del Rey ni reconducir su marcha en Europa. La cuarta derrota en cinco jornadas deja al Barça con 17 victorias, sin margen por la zona de 'playoffs'.

Kevin Punter (27 puntos) casi hizo la guerra por su cuenta, como Tornike Shengelia (16) y Nicolás Laprovíttola (14), pero la Virtus se impuso en defensa desde el segundo cuarto. Los de Dusko Ivanovic, que con 13 triunfos aspiran aún a meterse en el 'Top 10', se contagiaron de los errores en los últimos minutos, pero el Barça no aprovechó la vida extra para curar sus males.

El equipo azulgrana saltó con Punter enchufado, también Shengelia, pero los italianos contaron con la muñeca de Carsen Edwards (22). A los de Pascual les faltaron referentes en el segundo cuarto y la Virtus impuso su ritmo desde la defensa, con Luca Vildoza marcando el camino y Alen Smailagic ejecutando (47-43).

El Barça perdió su renta al descanso y no encontró reacción hasta que quedaron dos minutos de partido. La Virtus se puso diez arriba con Matt Morgan mientras los ataques visitantes se contaban como pérdidas en un derrumbe inexplicable (68-54). Un triple de Laprovíttola maquilló el marcador de cara al último cuarto, donde el intercambio de golpes fue insuficiente para la reacción culé.

Entonces, con el partido en su mano, el equipo de Ivanovic se enredó también en pérdidas tontas. Le pudo la presión a la Virtus por momentos y entre el argentino, Punter y Shengelia, el Barça recuperó el mando a dos minutos del final (79-80). Sin embargo, ni 'Lapro' ni Punter acertaron para culminar la poco coral actuación de un equipo azulgrana en mala dinámica y sentenciado por Edwards.

FICHA TÉCNICA.

--RESULTADO: VIRTUS BOLONIA, 85 - BARÇA, 80. (47-43, al descanso).

--EQUIPOS.

VIRTUS BOLONIA: Edwards (22), Vildoza (10), Jallow (6), Smailagic (19) y Diouf (7) --quinteto inicial--; Alston Jr. (2), Niang (7), Morgan (4), Diarra (8) y Akele (-).

BARÇA: Laprovittola (14), Punter (27), Clyburn (-), Shengelia (16) y Vesely (4) --quinteto inicial--; Norris (3), Brizuela (-), Hernangómez (2), Fall (7), Satoransky (5) y Parra (2).

--PARCIALES: 20-28, 27-15, 21-14, 17-23.

--ÁRBITROS: Mogulkoc, Bissang y Sukys. Sin eliminados.

--PABELLÓN: Virtus Arena.