Galbiati: "Cuando no fuimos suficientemente disciplinados, el Real Madrid dio con la clave"

Paolo Galbiati, head coach of Kosner Baskonia Vitoria-Gasteiz gestures during the Turkish Airlines EuroLeague Regular Season Round 15 match between Real Madrid and Kosner Baskonia Vitoria-Gasteiz at Movistar Arena on December 11, 2025 in Madrid, Spain. - Irina R. Hipolito / AFP7 / Europa Press

MADRID, 11 Dic. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Kosner Baskonia, Paolo Galbiati, ha lamentado que sus pupilos "no" hayan sido "suficientemente disciplinados" contra el Real Madrid durante la jornada 15 de la fase regular de la Euroliga, ya que sus adversario a su juicio han dado "con la clave" hasta vencer por 94-87.

"Ha sido duro para nosotros prepararnos para este encuentro. Hemos intentado atacar posteando, era lo que más queríamos hacer durante el ataque. Al inicio estuvimos disciplinados y en posiciones de peligro encontramos a jugadores en su sitio para tirar. Pero cuando no fuimos suficientemente disciplinados, ellos dieron con la clave", afirmó este jueves Galbiati desde la sala de prensa del Movistar Arena.

"En la segunda parte no estábamos consiguiendo los rebotes ofensivos y hubo situaciones en contragolpes donde no estuvimos precisos. Y esas cosas se pagan contra el Real Madrid", subrayó el técnico baskonista. "Aún estamos creciendo y tenemos que seguir construyendo nuestra identidad", dijo antes de echar en falta "un poco más de determinación.

"Cuando combinamos, somos un equipo; pero cuando botamos, intentamos salvar la bola y tal, no lo somos", señaló contrariado. "No fuimos suficientemente agresivos y ellos sacaron ventaja de eso. Los jugadores del Real Madrid son muy experimentados y hacen todo ese contacto, pero no quiero hablar de lo peor porque hay más en el baloncesto", matizó.

"El único arrepentimiento que tengo es que fallamos tiros liberados con buenos tiradores. Si hubiéramos metido alguno, habríamos forzado la prórroga", agregó Galbiati, que luego analizó a Markus Howard. "Creo que puede ser mejor en defensa, tiene un talento increíble y puede ser más eficaz con el 'pick & roll'. No siempre es perfecto, pero es humano. Va a volver, él lo tiene todo en esta primera parte de la temporada y pienso que va volver a ser el jugador que todos conocemos", concluyó.