Garbajosa: "El partido inaugural del Eurobasket 2029 en el Bernabéu es perfecto para captar aficionados"

El presidente de FIBA Europa, Jorge Garbajosa, cree que el partido inaugural del Eurobasket 2029 en el Estadio Santiago Bernabéu "es perfecto para captar nuevos aficionados" y para "que el baloncesto se extrapole a otros sectores" fuera de este deporte.

"El futuro es el Eurobasket 2029, que se celebrará en Atenas, Tallin, Liubliana y Madrid con una inauguración por todo lo alto en el Santiago Bernabéu, una idea muy loca aparentemente que planteó la FEB en su candidatura y que hemos visto triunfar con la celebración del primer partido de la NFL en España", narró el dirigente en los Desayunos Deportivos de Europa Press organizados con la colaboración de la Comunidad de Madrid, Joma, Loterías y Apuestas del Estado, Mondo y la Universidad Camilo José Cela.

Garbajosa confesó que está "deseando que llegue la fecha", porque están "convencidos de que será un éxito con el sello de la garantía de la Federación Española de Baloncesto (FEB". "Es ese concepto de evento especial. El aficionado al baloncesto es militante, pero estos torneos son perfectos para captar nuevos aficionados. Y ese tipo de eventos hace que el baloncesto se extrapole a otros sectores fuera del baloncesto", defendió.

Aunque la final del torneo continental no podrá celebrarse en el feudo madridista. "No queremos poner en riesgo la veracidad de la final, por eso no es una opción", sentenció el torrejonero durante el evento, que repite el formato multisede.

"Fue una solución de urgencia, yo estaba empezando en la FEB, y se demuestra que el modelo funciona: más audiencia y más gente en los pabellones. Captas más aficionados y, con este modelo, un país pequeño sin tradición de baloncesto tiene la oportunidad de disfrutar de este deporte. Aunque no hay nada escrito en piedra, no hay ninguna previsión de revisarlo", señaló.

Y es que desde FIBA Europa, aspiran a que el baloncesto sea "el deporte más popular del mundo". "Me gusta mucho el modelo de ciudades grandes, pero también tener esas 'cenicientas' para poner en valor su modelo a través del Eurobasket. Es un producto que funciona muy bien. La FEB utiliza este Eurobasket no solo para ganar un oro, sino para captar más aficionados y promocionar el baloncesto. Es la fórmula perfecta", aplaudió.

Además, Garbajosa repasó los datos del Eurobasket femenino en 2025. "Por primera vez en sus 40 años de historia, el torneo ha tenido cuatro anfitriones como Italia, Chequia, Alemania y Grecia y un cambio de formato que añadía más emoción a cada partido con los dos mejores de cada grupo avanzando a la fase final", relató.

"Los datos de impactos digitales y televisión doblan los de la edición de 2023 y respaldan sin duda el auge del baloncesto femenino y el acierto del formato con Bélgica uniéndose a la Unión Soviética y a España como las únicas en ganar dos veces seguidas el Eurobasket", prosiguió.

Así, celebró unos datos "realmente extraordinarios", como el récord de asistencia con 10.503 partidos en un partido (Grecia- Turquía) en fase de grupos, 8.860 fans en un Grecia-Francia, "la segunda mejor marca en lo que va de siglo", y una final entre Bélgica y España en Grecia con 7.827 espectadores y una media de 2.579 en los partidos.

Asimismo, el crecimiento en redes sociales es "tremendo", con un aumento del 389% respecto a la anterior edición, con "más de 85.000 nuevos seguidores". "Los datos son espectaculares y hay que añadir que tuvimos 74 millones de audiencia acumulada, hubo una cobertura acumulada de 2.594 horas siendo 1.100 en vivo, con un crecimiento del 35% en audiencia respecto a 2023", expresó.

"Y como somos conscientes de esta fiebre por el baloncesto femenino y el miedo a quedarse fuera de un gran evento, hemos modificado también las ventanas clasificatorias añadiendo una primera ronda en la que más equipos podrán aspirar a las preciadas 12 plazas finales de 2027, que repetirá formato multisede con Bélgica, Finlandia, Suecia y Lituania como anfitriones", destacó.

Respecto a los datos del Eurobasket masculino en 2025, "se han roto todos los récords de 2022", llegando a "duplicarse, triplicarse y cuadruplicarse algunas cifras". Según Garbajosa, hubo más 8.000 millones de impresiones frente a los 4.400 de 2022, es decir, un 102% más de crecimiento. Y atendiendo a redes sociales, "se triplicaron las impresiones en Instagram, en Facebook se creció un 65%, en Tik Tok se cuadriplicó hasta 569 millones" y "Youtube creció un 54%".

"Son más de 648 millones de espectadores en audiencia global, más de 7.871 horas de cobertura con 3.462 horas en vivo y con 6.002 'broadcasters' en 44 mercados diferentes. Si lo comparamos con 2022, las audiencias han crecido en un 114%", reveló.

Así, son datos que sitúan a este Eurobasket masculino "como uno de los mejores de la historia y que demuestran la acertada decisión de celebrar las copas continentales cada cuatro años en lugar de cada dos para así garantizar a los jugadores un verano libre cada ciclo olímpico y así reducir la carga de partidos".