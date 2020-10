Garbajosa: "Pau está haciendo mucho más de lo que se le podría pedir para estar en Tokio"

MADRID, 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Federación Española de Baloncesto (FEB), Jorge Garbajosa, subrayó este jueves que es "complicado" que Pau Gasol pueda estar en los Juegos de Tokio, pero que el pívot "está haciendo mucho más de lo que se le podría pedir" para acudir a la cita del próximo verano.

"Ojalá (pueda estar), pero es verdad que es complicado porque si la primera ola de coronavirus se hubiera quedado en eso podría haber sido beneficioso para su recuperación y ahora la situación es muy mal e incómoda para su rehabilitación", afirmó Garbajosa en el programa 'A Diario' de Radio Marca.

El dirigente indicó que hay semanas que habla "tres veces" con el de Sant Boi y "otras" que no habla nada. "La comunicación con él es muy fácil por si quiero preguntarle algo y si él necesita algo de la FEB vamos a estar detrás porque se lo ha ganado", apuntó.

De todos modos, "sí" le ha preguntado al catalán por los Juegos. "Varias veces, y él me ha dicho que quiere ir y que va a luchar a muerte por estar", aseveró. "El problema es cuando pierdes el control de tu cuerpo y la de Pau es una lesión 'pesadita', pero está en las mejores manos y hay que esperar. Está poniendo todo de su parte, mucho más de lo que se le podría exigir o pedir", confesó.

Garbajosa, que aclaró que no hablado con ninguno de los hermanos Gasol sobre si van a volver a jugar en Europa y en el Barça, pero que lo que hagan será "meditado y no producto de un 'calentón'", también recordó que tuvo "una charla clarividente" con Serge Ibaka y, también con Nikola Mirotic, que le dijo después del Mundial de 2019 al que no renunció que quería "estar" en Tokio. "A veces olvidamos que el jugador no es una máquina de jugar, jugar, jugar. Por eso agradecemos el esfuerzo que hacen cada verano", remarcó.

En la selección femenina, la duda es si estará o no en los Juegos Marta Xargay, que anunció su retirada temporal el pasado mes de mayo por motivos personales. "Tenemos que hablar con ella porque no es una decisión deportiva sino personal y tiene que decidir ella. Nos encantaría que estuviese muchos años más porque es una de esa jugadoras del Salón de la Fama de la selección", admitió.

El presidente de la FEB insistió que tanto como Sergio Scariolo como Lucas Mondelo son sus "seleccionadores ideales", y puntualizó que "de manera seria no" ha tratado el tema de una posible ausencia del italiano en Tokio por el calendario de la NBA. Además, recalcó que en el combinado nacional "no se va a completar nunca" la transición generacional y que se sustenta "en esa sensación de pertenencia". "Es lo que nos ha hecho diferentes, jugadores vamos a tener siempre", añadió.

LA 'BURBUJA' DE VALENCIA PARA LA PRÓXIMA VENTANA FIBA, "UN RETO"

Las dos selecciones volverán a la acción próximamente, con la femenina realizando una concentración en Valencia, y con la masculina jugando en el mismo escenario y en formato 'burbuja' la próxima ventana FIBA de clasificación para el Eurobasket 2022.

"Me deja dormir y me ilusiona porque supone que la FIBA repita de nuevo su confianza en nosotros, es un orgullo y un estímulo. Es un reto, pero nos puede servir como test para el Eurobasket de Valencia de 2021", expresó.

Pese a las fechas (23 de noviembre al 1 de diciembre) y a que no haya todavía empezado la NBA, el exjugador ve "muy difícil" que puedan acudir algunos de los españoles que juegan allí como el pívot Marc Gasol o el base Ricky Rubio.

"Me consta la predisposición que tienen, pero hay un calendario que no sabemos, no sabemos cuando se abre el plazo para los agentes libres y además no han tenido recorrido compitiendo y llevarán tres meses parados", advirtió, confirmando, eso sí, que todos tiene "predisposición absoluta" para Tokio, unos Juegos que se llevarán a cabo. "Estoy absolutamente convencido, no sé como, si con o sin publico o en 'burbuja', pero es que será lo mejor que le pueda pasar al deporte", resaltó.