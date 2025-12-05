Garbajosa, Valdemoro, Reyes, Rudy y 'Pepu' Hernández acudirán al renombramiento del pabellón de Torrelodones

MADRID 5 Dic. (EUROPA PRESS) -

El presidente de FIBA Europa, Jorge Garbajosa, los exjugadores española de baloncesto Amaya Valdemoro, Rudy Fernández y Felipe Reyes; y el exseleccionador nacional de baloncesto José Vicente Hernández Fernández, estarán presentes en el acto de renombramiento del polideportivo y pabellón municipal de Torrelodones (Madrid) de la próxima semana.

El acto institucional tendrá lugar el próximo sábado 13 de diciembre, a las 17.00 horas, en el que el polideportivo municipal de la localidad madrileña que pasará a denominarse polideportivo José Antonio Mur Capelo, en homenaje a quien fuera durante más de 40 años jefe del Servicio de Deportes del Ayuntamiento de Torrelodones y figura clave en el desarrollo deportivo del municipio.

Asimismo, el pabellón principal recibirá el nombre de Pabellón Generación de Oro, un reconocimiento colectivo a la generación de jugadores y jugadoras que han impulsado el baloncesto español en los últimos años.

Tras el acto protocolario, se celebrará un foro de debate en el que participarán destacadas figuras de esta generación legendaria. A Garbajosa, Valdemoro, Rudy, Reyes y Pepu Hernández, se unirá la presidenta de la Federación Española de Baloncesto (FEB), Elisa Aguilar.

Al finalizar el acto, se realizará un partido de 'All Stars' aún por definir equipos, y que se organizará en colaboración con la Fundación Crecer Jugando, enmarcado dentro de la campaña solidaria 'Un juguete, una ilusión'.