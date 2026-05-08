Giedraitis sufre una grave lesión de ligamento cruzado

Martynas Paliukenas, Rytas Vilnius, y Rokas Giedraitis, La Laguna Tenerife - Javier Borrego / AFP7 / Europa Press

MADRID, 8 May. (EUROPA PRESS) -

El alero lituano de La Laguna Tenerife Rokas Giedraitis tiene una rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha, según confirmó este viernes el club canario, tras la mala caída que sufrió el jueves en semifinales de la Champions FIBA.

"Las pruebas médicas a las que ha sido sometido esta mañana Rokas Giedraitis, a raíz de la mala caída sufrida en la semifinal de ayer de la Basketball Champions League, ante el Rytas Vilnius, han confirmado que sufre una rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha", dijo el equipo aurinegro en el parte médico.

Giedraitis afrontaba el tramo final de su primera temporada en Tenerife, tras su fichaje el pasado verano procedente del Estrella Roja. El jugador lituano no pudo ayudar al CB Canarias a llegar a la final de la Champions y tendrá una larga baja, de entre seis y nueve meses, para volver a competir ya la próxima campaña.