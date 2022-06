Girona acogerá la 'Final Four' de la LEB Oro

El Pavelló Girona Fontajau decidirá el 18 y 19 de junio la segunda plaza de ascenso a la Liga Endesa

Madrid ha sido descartada por no poder garantizar la "plena disponibilidad" del WiZink Center

MADRID, 8 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Pavelló Girona Fontajau de Girona acogerá el 18 y 19 de junio la final a cuatro de la LEB Oro, en la que se decidirá la segunda plaza de ascenso a la Liga Endesa 2022-23 de baloncesto, según ha acordado por unanimidad la Comisión Ejecutiva de la Federación Española de Baloncesto (FEB).

Al término del plazo extraordinario de 48 horas concedido al Movistar Estudiantes, y, tras comprobar que no podía asegurar la "plena disponibilidad" del WiZink Center, la Comisión Ejecutiva de la FEB ha decido que la 'Final Four' de la LEB Oro se dispute en la localidad gerundense.

Dicha fase final, que podrá seguirse en LaLigaSports.tv, cuenta ya con tres de sus cuatro equipos clasificados y enfrentará el sábado al Movistar Estudiantes con el Zunder Palencia; y al Bàsquet Girona frente al vencedor de la serie entre el ICG Força Lleida y el Cáceres P. Humanidad (2-2).

Los dos conjuntos que logren superar las semifinales se enfrentarán el domingo a partido único en la final que dará la segunda plaza de ascenso a la Liga Endesa junto al Covirán Granada, que logró la suya como campeón de Liga el pasado 13 de mayo.

CANDIDATURA DEL MOVISTAR ESTUDIANTES

Ante las informaciones sobre la candidatura del Movistar Estudiantes, la Comisión Ejecutiva de la FEB aclaró que el proceso se ha llevado a cabo con "total transparencia" y "sin permitir que las presiones ejercidas desde diversos ámbitos" le afectaran.

Por ello, la FEB concedió este lunes un período extraordinario de 48 horas al Movistar Estudiantes para que certificara documentalmente la disponibilidad del WiZink Center. "Tras las comunicaciones mantenidas con todas las partes implicadas, quedó patente que sólo en una de las cuatro combinaciones del 'play-off' de la ACB que se podrían dar durante los próximos días se cumplía con esta condición", indicó la FEB.

Con carácter excepcional, la Comisión Ejecutiva ha retrasado su decisión más de lo que hizo en la Final Four en Bilbao en la temporada 2018-19 "atendiendo" a la petición del Movistar Estudiantes, y "siempre bajo la premisa de decidir por una candidatura concreta una vez que estuviera claro que ambas cumplían con lo dispuesto en las condiciones remitidas a los clubes el pasado 27 de abril".

"Desafortunadamente, tras recibir la respuesta del Movistar Estudiantes sobre la no disponibilidad plena e incondicional del WiZink Center, y la ratificación del uso exclusivo de la instalación en los días de partido por parte de la ACB, se ha concluido que la candidatura de Movistar Estudiantes no cumplía con lo establecido en la Circular emitida por la FEB y que, en consecuencia, no podía optar a albergar la Final Four de la Liga LEB Oro", explicó el organismo federativo.

Asimismo, la FEB puntualizó que en su propuesta el Movistar Estudiantes "no llega a garantizar nunca" la disponibilidad del pabellón, sino que propone cambiar las fechas de la Final Four, lo que supondría una modificación del calendario deportivo aprobado por la Comisión Delegada de la FEB, y un "agravio comparativo" para la otra candidatura.