Guillem Ferrando se une a la selección por las molestias de Alberto Díaz

MADRID 10 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Federación Española de Baloncesto (FEB) anunció este domingo que Guillem Ferrando se une a la concentración de la selección absoluta, en su preparación para el Eurobasket, por las molestias físicas que sufre Alberto Díaz.

Después de ser uno de los jugadores destacados con España B en el Torneo Ciudad de Málaga, "Ferrando ha sido llamado por Sergio Scariolo para sumarse a La Familia y unirse al grupo de jugadores que preparan el EuroBasket", anunció la FEB.

El jugador completará el equipo después de las molestias que sufrió Alberto Díaz en el último partido en Málaga, y en espera de su evolución. España completó en el Martín Carpena la primera fase de su gira hacia el torneo continental, con una derrota ante Portugal y la victoria del jueves contra República Checa.

Ferrando ya debutó en partido oficial contra Letonia en la ventana de clasificación para el EuroBasket de febrero. La siguiente etapa de preparación será Badalona, donde el nivel de dificultad subirá con Francia como rival el próximo jueves 14 en el Olímpico, devolviendo la visita el sábado 16 en París.