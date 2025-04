El Hapoel Tel Aviv, campeón de la Eurocup en el Gran Canaria

El conjunto español fue siempre por debajo y no evitó la segunda y definitiva derrota en la final

MADRID, 11 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Dreamland Gran Canaria no tuvo opción este viernes ante el Hapoel Shlomo Tel Aviv (94-103), campeón de la Eurocup en el pabellón amarillo después de un segundo encuentro de la final donde el conjunto español fue siempre por debajo en el marcador.

Los de Jaka Lakovic, en busca de forzar el tercer partido tras caer el pasado martes, tuvieron que ir al límite y, aún así, no lograron ponerse por delante nunca. Tras el descanso, el acierto de tres pareció iluminar el camino canario, pero no tardó el Hapoel en ser de nuevo muy contundente. Antonio Blakeney (27 puntos) dinamitó el encuentro en el tercer cuarto y Johnathan Motley (MVP de la final con 26) y Yam Madar (16) no se quedaron lejos para un Hapoel que se ganó su nueva condición de equipo de Euroliga.

Desde el primer tiempo, los de Tel Aviv, que eliminaron al Valencia Basket en semifinales, disfrutaron de un acierto demoledor, con seis triples en el cuarto inaugural, pero el Gran Canaria ajustó en defensa como pudo y encontró soluciones con el tren en marcha y sin frenos (21-29). El estropicio que causaron Motley y Madar encontró respiro cuando Dimitrios Itoudis empezó a rotar.

George Conditt dio un gran relevo a Mike Tobey en la pintura y los de Lakovic aguantaron el chaparrón de ver con la muñeca caliente a todo jugador de rojo (25-39). Entonces, Andrew Albicy emergió como salvador abriendo un parcial de 13-0 que cambió el guion por momentos para el campeón de la Eurocup en 2023 y conectó al público.

Sin embargo, con el regreso de Motley y Madar, el Hapoel necesitó un par de chispazos para abrir brecha de nuevo y quedarse con los golpes al marcador, de Tomer Ginat, antes del descanso (44-53). El mínimo despiste lo castigó el equipo visitante y al 'Granca' le faltaba mucha artillería. Así, en la reanudación, Joe Thomasson irrumpió desde el triple pero Blakeney tuvo respuesta para todo.

Los de Lakovic subieron la defensa para evitar ese toma y daca y el marcador se apretó generando el ruido del Gran Canaria Arena (61-63). Sin embargo, el ritmo ofensivo de Blakeney, un Motley que arrendó la línea de tiros libres y Madar terminó con la fe amarilla (74-86). Para el último cuarto, la resistencia local fue el orgullo del equipo canario, después de verse con la veintena en contra, que no evitó la primera Eurocup del Hapoel.

FICHA TÉCNICA.

--RESULTADO: DREAMLAND GRAN CANARIA, 94 - HAPOEL SHLOMO TEL AVIV, 103. (44-53, al descanso).

--EQUIPOS.

DREAMLAND GRAN CANARIA: Albicy (10), Thomasson (14), Brussino (11), Shurna (14) y Tobey (8) --quinteto inicial-- Kljajic (-), Conditt IV (18), Homesley (4), Salvo (2), Pelos (2), Ngouama (11) y Diop (-).

HAPOEL SHLOMO TEL AVIV: Madar (16), Blakeney (27), Ginat (10), Wainright (2) y Motley (26) --quinteto inicial-- Bingham (4), Palatin (-), Timor (-), Foster (8), Yaacov (3) y Caboclo (7).

--PARCIALES: 21-29, 22-23, 30-33, 20-17.

--ÁRBITROS: Belosevic, Foufis y Bittner. Eliminado por faltas Tobey.

--PABELLÓN: Gran Canaria Arena.