Heurtel repite como MVP de la Copa

El base francés del FC Barcelona Lassa, Thomas Heurtel, ha sido nombrado jugador más valioso de la Copa del Rey de Madrid 2019, que su equipo ha conquistado este domingo tras superar (93-94) al Real Madrid en una final de infarto y que se decidió en la prórroga.

El de Béziers lideró la reacción de su equipo después de sufrir el golpe de los blancos, que se pusieron 17 arriba en el tercer cuarto. El base culé firmó 22 puntos, tres rebotes y seis asistencias para 22 de valoración en la final, para convertirse en el primer jugador en la historia de la Copa que repite dos años el MVP.

Heurtel ha promediado en el torneo 16'6 puntos, 2'3 rebotes, 4'3 asistencias para 16 de valoración. Tras Sergio Llull (2012 y 2017) y Rudy Fernández (2004, 2008 y 2015), es el tercer jugador en la historia de la Copa que consigue ser MVP en múltiples ocasiones, pero el primero en hacerlo en ediciones consecutivas.

"Partido muy duro, pero todo el mundo ha disfrutado en una noche bonita de baloncesto. Hemos demostrado una vez más que tenemos mucho carácter, creo que todo el mundo ha disfrutado y mucho más nosotros. Lo más importante es el título, todo el mundo ha aportado muchas cosas y se ha esforzado un montón. Ha sido una noche muy bonita para todo el mundo y para el club", dijo.

Heurtel se refirió a alguna de las jugadas polémicas de la final. "La última jugada era canasta clara, y en la anterior era falta a Singleton. Hay un Dios arriba y nos ha devuelto la canasta de antes. No hay nada más que decir. Estábamos -15 y no teníamos nada que perder. No tengo miedo a arriesgar a tomar responsabilidades y esta noche ha salido bien", finalizó.

--PALMARÉS DEL MVP.

Lugar Año MVP (equipo).

--------------------------------------------.

Las Palmas 1990 Mark Davis (CAI Zaragoza).

Zaragoza 1991 JUAN ANTONIO ORENGA (Estudiantes).

Granada 1992 John Pinone (Estudiantes).

A Coruña 1993 Joe Arlauckas (Taugrés).

Sevilla 1994 Velimir Perasovic (Taugrés).

Granada 1995 PABLO LASO (Taugrés).

Murcia 1996 JOAN CREUS (TDK Manresa).

León 1997 Andre Turner (Festina Joventut).

Valladolid 1998 NACHO RODILLA (Pamesa).

Valencia 1999 Elmer Bennett (Tau Cerámica).

Vitoria 2000 ALFONSO REYES (Adecco Estudiantes).

Málaga 2001 PAU GASOL (FC Barcelona).

Vitoria 2002 Dejan Tomasevic (Tau Cerámica).

Valencia 2003 Dejan Bodiroga (FC Barcelona).

Sevilla 2004 RUDY FERNÁNDEZ (DKV JOVENTUT).

Zaragoza 2005 JORGE GARBAJOSA (UNICAJA).

Madrid 2006 Pablo Prigioni (Tau Cerámica).

Málaga 2007 JORDI TRÍAS (Winterthur FC Barcelona).

Vitoria 2008 RUDY FERNÁNDEZ (DKV Joventut).

Madrid 2009 Mirza Teletovic (Tau Cerámica).

Bilbao 2010 FRAN VÁZQUEZ (Regal FC Barcelona).

Madrid 2011 Alan Anderson (Regal FC Barcelona).

Barcelona 2012 SERGIO LLULL (Real Madrid).

Vitoria 2013 Pete Mickeal (Barcelona Regal).

Málaga 2014 NIKOLA MIROTIC (Real Madrid).

Las Palmas GC 2015 RUDY FERNÁNDEZ (Real Madrid).

A Coruña 2016 Gustavo Ayón (Real Madrid).

Vitoria 2017 SERGIO LLULL (Real Madrid).

Las Palmas GC 2018 Thomas Heurtel (Barcelona Lassa).

Madrid 2019 Thomas Heurtel (Barcelona Lassa).