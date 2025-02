Ibon Navarro: "El halago debilita, ya nos ha pasado"

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 13 Feb. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Unicaja, Ibon Navarro, confió en que su equipo no caiga en el "halago" de amigos y rivales después de avanzar a semifinales de la Copa del Rey en el Gran Canaria Arena tras superar al Joventut, y se mostró orgulloso de ser fieles a su estilo y perder solo tres balones en el 100-83 que abrió el torneo.

"Hemos empezado el partido, como pensábamos, con porcentajes muy bajos de tiros exteriores. Creo que hemos hecho un buen primer cuarto a nivel de rebote, a nivel de energía. Pero no estábamos consiguiendo sacar créditos desde los rebotes en ataque", dijo en rueda de prensa después de un serio debut.

"Creo que hay un momento en que ellos están acercados, que meten tres o cuatro tiros exteriores, que les conecta al partido, incluso se ponen por delante. Creo que tiene mucho mérito que hayamos sacado el partido adelante con cierta holgura contra un Joventut que ha estado superacertado", añadió.

Navarro apuntó que ya estaba contento con la actuación de su equipo al descanso, por lo que creyeron en lo que estaban haciendo para seguir encontrando jugadores inspirados. "Hemos ajustado un par de cosas, pero estábamos haciendo muchas cosas bien. Es verdad que teníamos un porcentaje de tiro de tres puntos muy bajo, pero el de dos era muy alto. Teníamos que confiar en las cosas que estábamos haciendo en la primera parte", afirmó.

"Hemos cuidado muy bien el balón, y compartido. Tenemos que descansar y prepararnos para el sábado. Yo creo que tendremos el 25% de posibilidades de ganar. Igual que los otros tres, no creo que tengamos más. Tres pérdidas es el mejor dato desde 1991, 34 años", destacó.

Navarro insistió en que ellos no hablan de "favoritismo", después de los elogios de Dani Miret, técnico de la 'Penya', en la rueda de prensa anterior. "Nosotros no hemos hablado de favoritismo. Perder parece que a veces es una catástrofe y esto es deporte y muchas veces pierdes porque el rival es mejor que tú. No porque tú hagas las cosas mal. Estamos en este proceso de aprender y aprender, a veces hay que hacerlo por las malas y es normal", apuntó.

"Tenemos que entender que muchas veces el halago debilita, ya nos ha pasado en algún momento. Agradezco mucho las palabras, pero habrá otros tres equipos mañana a la noche que serán igual de candidatos, igual de favoritos a ganar la Copa que nosotros", zanjó.