La internacional española Anna Cruz dejará el baloncesto a final de temporada

La base, actualmente en la Penya, ganó un anillo de la WNBA y fue tricampeona de Europa con España

BARCELONA, 3 Abr. (EUROPA PRESS) -

La jugadora internacional española Anna Cruz ha anunciado este jueves que se retirará a final de esta temporada, con 38 años y con 23 campañas en la elite del baloncesto, tanto en España a nivel de clubes y de selección --tricampeona europea y sucampeona mundial y olímpica-- como en Europa y con un anillo de la WNBA estadounidense en su haber.

En una carta abierta en sus redes, la catalana asegura que desde hace unos años cada mes de abril barruntaba la retirada, que ahora "parece que va en serio". "Colgaré las botas cuando acabe esta temporada. Se me hace raro imaginarme mi vida sin un balón entre las manos, pero sé que es el momento y el sitio adecuado", reconoció.

De hecho, la carta va acompañada de un vídeo con algunos de sus mejores momentos, y que estaba pensado para ser enviado hace un año. "Este video que estáis viendo estaba preparado para ser publicado en julio de 2024, pero un par de reuniones con la Penya y 'pum': ya me estaba liando otra vez", manifestó.

Y es que aparcó la retirada en 2024, tras finalizar su etapa en el Barça BCS, para vivir una última campaña, todavía en marcha, defendiendo los colores verdinegros de la Penya, club histórico de su ciudad natal. "La idea de defender los colores de la Penya en la ciudad que me ha visto crecer era una tentación demasiado grande y algo que me hacía mucha ilusión. No me pude resistir", explicó.

"Muchas gracias Penya por hacerlo posible, por abrirme las puertas de vuestra casa y permitirme cerrar el círculo de esta manera tan especial. Esta temporada está siendo un regalo. Gracias al baloncesto he vivido muchas cosas que jamás pensé que me podrían pasar, pero lo que más me emociona es que mi familia también lo ha podido disfrutar conmigo", se sinceró en su carta.

Pondrá fin a una larga y exitosa carrera. Con la selección española jugó más de 150 partidos y fue subcampeona olímpica en Río 2016, un torneo en el que España logró el pase a semifinales, contra Turquía, gracias a una canasta sobre la bocina de Cruz. Y también fue importante en los tres Europeos conquistados (Francia 2013, República Checa 2017 y Serbia 2019), además del subcampeonato mundial en Turquía 2014 y dos bronces mundialistas y otros dos bronces continentales.

A nivel de clubes, sin duda destaca que fue campeona de la WNBA en 2015 con las Minnesota Lynx, pero la badalonesa también fue campeona de la Euroliga femenina en 2017 con el Dynamo Kursk y conquistó dos Copas de la Reina con el Rivas Ecópolis. Empezó la carrera en el UB Barça y la terminará en el Joventut Badalona, tras pasar por medio por Burgos, Olesa, Rivas, Oremburgo, Dynamo Kursk, Fenerbahçe, Araski, Zaragoza y de nuevo Barça.

"Anna Cruz ha anunciado hoy su retirada del baloncesto profesional al finalizar la temporada, cerrando así una de las mejores carreras deportivas del baloncesto nacional. Cuando era sólo una niña, Cruz empezó con sus primeros botes en nuestra ciudad, en la Escuela Gitanjali, en el que fue el inicio de una carrera deportiva legendaria, hasta terminarla en el equipo de su ciudad, el Club Joventut Badalona", destacó el club verdinegro en un comunicado.