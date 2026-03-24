Itoudis: "No hemos tenido la mentalidad necesaria en defensa"

Dimitris Itoudis, entrenador del Hapoel IBI Tel Aviv. - Irina R. Hipolito / AFP7 / Europa Press

MADRID, 24 Mar. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Hapoel IBI Tel Aviv, Dimitris Itoudis, ha lamentado que sus pupilos "no" hayan tenido este martes "la mentalidad necesaria en defensa" para frenar al Real Madrid durante su partido de la jornada 33 en la fase regular de la Euroliga, saldado con triunfo madrileño por 92-83.

"Han ganado porque han sido muy dominantes en ambas partes de la cancha. Desafortunadamente, a pesar de que tuvimos muchos días para preparar este partido y analizamos el plan de juego para presionar más a los dominadores de balón, ha ocurrido lo contrario", resumió el técnico desde la sala de prensa dentro de un Movistar Arena sin público.

"No hemos tenido la mentalidad necesaria en defensa y les hemos concedido muchas bandejas fáciles", resumió Itoudis en su breve rueda de prensa, sin preguntas de los periodistas después un encuentro donde el conjunto israelí mostró poca solidez defensiva ante las armas merengues.