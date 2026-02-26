Jabari Parker jugará en el Asisa Joventut hasta final de temporada

Archivo - Jabari Parker y Trey Lyles en un partido entre Partizán Belgrado y Real Madrid - Irina R. Hipolito / AFP7 / Europa Press - Archivo

El ala-pívot estadounidense Jabari Parker, de 2,03 metros y 30 años, jugará en el Asisa Joventut hasta el 30 de junio de 2026 en calidad de cedido por el Partizan de Belgrado, con la intención de reforzar el juego interior, sumando su buena mano desde el triple, del proyecto de Dani Miret.

El jugador, nacido en Chicago (Estados Unidos) el 15 de marzo de 1995, aterriza en la disciplina verdinegra para reforzar al equipo en el tramo decisivo de la temporada. La entidad catalana destacó su talento ofensivo, con capacidad anotadora, eficacia en el lanzamiento exterior y recursos para generarse sus propias canastas.

Formado en la Universidad de Universidad de Duke, Parker fue elegido con el número dos del Draft de 2014 por los Milwaukee Bucks. En la NBA disputó 310 partidos, con unos promedios de 14,1 puntos y 5,5 rebotes por encuentro.

Tras su etapa en Estados Unidos, el ala-pívot dio el salto al baloncesto europeo en la temporada 2023-24. Desde entonces ha jugado 92 partidos en la Euroliga, entre Barça y Partizán, con una media de 11,5 puntos por encuentro y un 37 por ciento de acierto en lanzamientos de tres puntos.

El Club Joventut Badalona considera que la llegada de Parker, que conoce muy bien la Liga Endesa tras su paso por el Palau Blaugrana, supone un refuerzo de máximo nivel para su proyecto deportivo, con el objetivo de aportar calidad y experiencia al equipo en la recta final del curso.