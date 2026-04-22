James Karnik, nuevo pívot del Bàsquet Girona hasta final de temporada

Archivo - September 30, 2025, Wroclaw, Lower Silesia, Poland: JAMES KARNIK during match between WKS SLASK WROCLAW and NEPTUNAS KLAJPEDA - BASKETBALL EUROCUP, September 30, 2025. Wroclaw, Poland - Europa Press/Contacto/Mateusz Birecki - Archivo

MADRID, 22 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Bàsquet Girona ha anunciado este miércoles en sus canales oficiales la incorporación del pívot checo James Karnik, de 27 años y 2,06 metros de altura, hasta el final de la presente temporada 2025-26.

Nacido el 17 de julio de 1998 en Surrey (Canadá), Karnik "ha desarrollado su trayectoria en la universidad con los Lehigh Mountain Hawks, de la temporada 2017-18 a la 2019-20, para después fichar por Boston College Eagles durante dos temporadas", según resumió el Girona.

"Posteriormente, jugó en la Liga canadiense con los Fraser Valley Bandits en la temporada 2021-22. Su primera experiencia en Europa fue la temporada 2022-23 con el Ginebra, de la Liga suiza, y posteriormente con el Brno, de la Liga checa. La temporada 2023-24 regresó a Canadá para jugar de nuevo con los Fraser Valley Bandits", agregó el mismo texto.

"En su regreso a Europa, fichó por el Dar Groningen, de la Liga BNXT, para disputar la temporada 2024-25, en la que jugó 29 partidos de liga regular con una media de 15,8 puntos, 10,8 rebotes y 1,6 asistencias por partido. En el 'playoff' disputó cinco partidos, con un promedio de 13,2 puntos, 10 rebotes y 1,4 asistencias por partido. Tras su etapa en la BNXT, volvió a los Fraser Valley Bandits", subrayó la nota gerundense.

"Esta última temporada ha jugado con el equipo lituano Neptunas, con el que también ha disputado la Eurocup, antes de terminar la temporada en Asia", indicó la nota, si bien Karnik se encontraba sin equipo. "Ha participado con la selección de la República Checa desde la temporada 2021-22", precisó el Girona sobre su nuevo jugador, nacido canadiense.

Fernando San Emeterio, director deportivo del Girona, dijo que Karnik "ve la Liga ACB como una buena oportunidad para él" y lo describió como un jugador que "puede ayudar mucho tanto en el rebote defensivo como en el ofensivo", considerándolo "una de sus principales fortalezas".

Luego destacó su "ritmo de juego con actividad, energía e intensidad elevada" coincidiendo con el resto del equipo. "Dadas las circunstancias que tenemos con los pívots y los problemas e incertidumbres en la recuperación tanto de Maric como de Fernández, consideramos que era necesario reforzar esta posición para encarar la recta final de la temporada con las máximas garantías", concluyó San Emeterio.