Jantunen sufre la rotura completa de la fascia plantar y Maledon un esguince de rodilla

Mikael Jantunen durante un partido del Real Madrid - Dennis Agyeman / AFP7 / Europa Press

MADRID 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Real Madrid no podrá contar los próximos partidos ni con el ala-pívot finlandés Mikael Jantunen ni con el base francés Theo Maledon debidos a las lesiones que sufrieron este jueves en el duelo de la Fase Regular de la Euroliga ante el Fenerbahce turco.

La peor noticia para el bando madridista es la de Jantunen, que tendrá que afrontar una larga baja y que parece poco probable que pueda jugar en lo que resta de año 2026 tras sufrir "una rotura completa de la fascia plantar del pie izquierdo", según comunicó el club. El finlandés se lesionó en el segundo cuarto e inmediatamente pidió el cambio al banquillo.

Por su parte, el técnico Pedro Martínez tampoco podrá contar en los próximos partidos con un Theo Maledon que está siendo uno de los principales líderes en este inicio de temporada y al que se le ha diagnosticado "un esguince en la rodilla derecha".

Se da la circunstancia de que el director de juego francés se dañó la articulación en una entrada a canasta durante el primer tiempo del partido, pero eso no le impidió seguir jugando y ser el máximo anotador con 26 puntos.