La Jaula acb regresa el próximo martes a la Ciudad de las Artes y las Ciencias. - ACB

MADRID, 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

Valencia volverá a vibrar el próximo martes con La Jaula acb, que se celebrará en un lugar icónico, la Ciudad de las Artes y las Ciencias, en el marco de la Copa del Rey de Valencia 2027, que tendrá lugar del 18 al 21 de febrero en el Roig Arena.

La cancha y las gradas se instalarán en la explanada del Assut, entre el Ágora y el Museo de las Ciencias, en pleno corazón de la Ciudad de las Artes y las Ciencias. La jornada arrancará a las 11:00 horas con la presentación de los equipos. Después echará a andar la fase de grupos, que se prolongará durante toda la mañana y primeras horas de la tarde.

Tras un descanso, la competición se reanudará a las 17:00 horas con los últimos partidos de grupo, antes de dar paso a las semifinales a partir de las 17:55 horas.

Después del acto institucional de las 19:45 horas, una exhibición de mates será el anticipo de la lucha por el título: la final femenina se disputará a las 20:00 horas y la masculina, a las 20:25 horas. La entrega de premios, a las 21:00 horas, cerrará la jornada.

Durante todo el martes 6, los aficionados podrán disfrutar gratuitamente de un espectáculo que combina el mejor baloncesto 3x3 femenino y masculino con actuaciones musicales, concursos, exhibiciones y zonas para el público, con propuestas pensadas para todas las edades.