Jermaine Samuels Jr. Llega al San Pablo Burgos.

MADRID, 20 Ago. (EUROPA PRESS) -

El San Pablo Burgos ha anunciado este miércoles el fichaje para la temporada 2025/26 del ala-pívot estadounidense Jermaine Samuels Jr., de 26 años y 1,97 metros de estatura, y que de este modo "vivirá su primera experiencia en el baloncesto europeo".

Así lo destacó el club burgalés en su página web. Nacido el 13 de noviembre de 1998 en Franklin (Massachusetts), Samuels Jr. "inició su trayectoria deportiva en la NCAA, en la que compitió con el equipo de Villanova Wildcats entre 2017 y 2022 antes de dar el salto a la NBA G League, la liga de desarrollo del país", según añadió la nota de prensa.

"En el curso 2022/23, firmó por Indiana Mad Ants, con los que promedió 15,7 puntos, 8 rebotes y 2,6 asistencias por encuentro. En la campaña posterior, Houston Rockets se hizo con sus servicios, un club en el que compatibilizó su presencia en la NBA con la participación en la G League a través del equipo afiliado de Rio Grande Valley Vipers", apuntó el San Pablo Burgos en su comunicado de prensa.

"Con unos buenos promedios en dos temporadas en la liga de desarrollo, el ala-pívot estadounidense completó el pasado año deportivo con 13,6 puntos, 6,3 rebotes y 2,3 asistencias por encuentro. Desde el San Pablo Burgos, le deseamos toda la suerte del mundo para esta nueva etapa de su carrera", concluyó el mismo texto de prensa.