Joan Peñarroya: "El equipo ha tenido corazón y deseo, pero eso no basta ante el Madrid"

BARCELONA, 7 Nov. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Barça, Joan Peñarroya, reconoció que su equipo no estuvo al nivel físico ni defensivo necesario para competir con el Real Madrid en el Clásico de Euroliga disputado este viernes en el Palau Blaugrana (92-101) y aseguró que, aunque los suyos mostraron "corazón y deseo hasta el final", no fue suficiente para frenar a un rival "tan poderoso".

Subrayó que la voluntad de sus jugadores no basta. "El equipo ha querido y ha luchado hasta el final, pero no hay suficiente. No hemos hecho el partido que queríamos ni hemos estado al nivel que debíamos. Lo normal es que el vestuario esté fastidiado, como lo estoy yo. Queríamos ofrecer un partido especial y no hemos sido capaces. Toca analizar y mejorar", reiteró.

"Ha sido un partido que empezamos mal, con situaciones defensivas en las que el Real Madrid ha tenido un gran acierto, pero eso forma parte del juego. Nos han dominado con su físico, y ahí teníamos que haber estado más intensos en los duelos uno contra uno. Yendo por detrás desde el inicio, el equipo ha mostrado corazón y deseo hasta el final, pero no es suficiente ante un rival tan poderoso y con el acierto que han tenido hoy", analizó en rueda de prensa.

Peñarroya insistió en que el Barça debe ser más agresivo y encontrar otras armas para competir. "Otra vez recibimos demasiados puntos en el primer cuarto, y eso marca todo el partido. Está claro que ellos son más fuertes y más grandes que nosotros, en conjunto. Pero si ellos tienen ese físico, nosotros debemos tener una agresividad diferente a la que hemos mostrado", comentó.

"Ante un rival así, y en un día de tanto acierto, no podemos pretender competir de tú a tú en músculo o tamaño; debemos encontrar otras herramientas, y no lo hemos hecho suficientemente bien", admitió, en este sentido.

Respecto al ambiente en el Palau Blaugrana y a algunos pitos del público contra el directivo Josep Cubells, al que pidieron la dimisión, Peñarroya se mostró comprensivo. "El público es soberano. Está claro que dista mucho de ser una situación ideal, pero yo solo puedo centrarme en que el equipo mejore y juegue cada día mejor. No voy a entrar a valorar si los pitos son justos o no; entiendo que haya gente con dudas, pero solo cambiando cosas en la pista lograremos cambiar también el ánimo de los que vienen al Palau", comentó.

Sobre el arbitraje, el técnico evitó polémicas pero sí expresó cierta molestia por la falta que supuso la quinta personal de Tomas Satoransky. "El arbitraje es complicado, todos se equivocan o aciertan. La indignación venía porque no era falta, y era una acción importante, porque enviaba a Sato al banquillo. No sé si la palabra es indignación, pero contentos no estábamos", reconoció.

Por último, Peñarroya admitió que su equipo estuvo "blando en defensa" y que el rebote y los porcentajes penalizaron el esfuerzo colectivo. "Nos han dominado ahí. Hemos dado más asistencias y ellos han perdido más balones, pero esos dos factores, el rebote y la dureza defensiva, han sido decisivos", analizó. "Ahora toca digerir, estar fastidiados y preparar el siguiente partido, que llega en menos de 40 horas. Tenemos que mejorar y dar un paso adelante", concluyó.