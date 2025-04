Joan Peñarroya: "Estamos luchando por todo con una Euroliga salvaje"

"Los que estamos, iremos a tope. ¿A dónde llegaremos? Ya lo veremos"

BARCELONA, 1 Abr. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Barça, Joan Peñarroya, ha alabado a su equipo en la previa al duelo de este miércoles frente al Fenerbahçe (19.45), destacando su "esfuerzo, compromiso y ambición", que es lo que les ha permitido llegar a las dos últimas jornadas luchando por todo, en la que el técnico catalán considera que es la Euroliga "más salvaje e igualada de la historia" y que les va exigir ir al límite a nivel físico y de energía hasta el final.

"El esfuerzo, el compromiso y la ambición de este equipo, lo tiene a lo largo de la temporada. Lo digo a menudo, y si no, no estaríamos en esta situación en la que estamos, de luchar por todo, con una Euroliga salvaje y la más igualada de la historia. A partir de aquí, vamos al límite, y los jugadores saben que tienen que ir al límite a nivel físico y a nivel de energía", declaró el entrenador blaugrana a los medios antes de viajar a Estambul.

Sobre el estado de la plantilla, tras la lesión de Chimezie Metu, Peñarroya ha afirmado que "irán a tope" con el objetivo de hacer un buen mes de abril y que verán hasta dónde les lleva. "Los que estamos, iremos a tope. ¿A dónde llegaremos? Ya lo veremos. ¿Sostenible? Este mes de abril es clave y nosotros lo que queremos es que el mes de mayo continúe siendo clave. Tenemos ganas de hacerlo. El equipo demuestra cada día que tiene ganas", manifestó.

La primera prueba de este mes de abril es la visita al Fenerbahçe, equipo al que el técnico 'culer' define como "muy serio" ya que "tiene de todo y mucho". "Es un señor equipo, con mucha experiencia en sus filas, con muchos jugadores, con un 'roster' (plantilla) muy largo y muy importante. Es uno de los favoritos claros desde el principio de la temporada, porque tienen de todo y mucho", declaró.

"Nuestra idea es ir a Estambul a hacer un buen partido y, ¿por qué no? Luchar por la victoria. Ya jugamos contra ellos aquí, hicimos un muy buen partido, situaciones diferentes entre los dos equipos, pero, ¿por qué no podemos ir al campo de Fenerbahçe a hacer un buen partido y conseguir la victoria? Además, creo que estamos convencidos de que si nos sale un buen partido, lo podemos conseguir", declaró Peñarroya, confiado en repetir el triunfo que lograron en el encuentro de la primera vuelta (90-63) en el Palau Blaugrana.

Una de las claves del encuentro será el ataque 'culer', que es el mejor de la competición --88,2 puntos por encuentro-- y que para el entrenador blaugrana demuestra que no todo "lo hacen mal" ya que es no es cosa de un día. "Algo hacemos bien. No todo lo hacemos mal, porque no es una cosa puntual. Somos el equipo más anotador de Europa", expresó.

"Se han lesionado a jugadores muy importantes, jugadores muy importantes con la anotación, y el equipo tiene un estilo, gustará más o gustará menos, pero el equipo tiene un estilo y sigue con buenos números ofensivos", explicó.

Finalmente, el técnico catalán ha afirmado que Jan Vesely no está disponible para el duelo de la mañana, pero que viajará con sus compañeros. "Esta semana todavía no jugará. Va bien la evolución. De hecho viaja ya para hacer una rutina de equipo, pero esta semana todavía no jugará", finalizó.