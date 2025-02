Joan Peñarroya: "Hasta el último día que esté en el Barça seré yo"

BARCELONA, 4 Feb. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Barça, Joan Peñarroya, aseguró este martes en la previa del partido de Euroliga contra el Maccabi Tel Aviv y, sobre todo, tras perder contra el BAXI Manresa en casa en la Liga Endesa, que no saltará del barco y que será él mismo mientras esté en el Palau Blaugrana.

"El Palau que tenga la reacción que tenga, la tendremos que respetar. Estoy haciendo mi trabajo, estoy bien y me siento respaldado y no me bajo de este barco. Hasta el último día que esté en Can Barça, sea mañana o dentro de 10 años, seré yo", aseguró a los medios.

Para Peñarroya, pese a que el Palau mostrara algunos pañuelos y se escucharan abucheos tras caer contra el Manresa (92-103), el equipo no es un desastre. "Ahora parece que este equipo sea un desastre y que lo que pasó el domingo haya pasado muchas veces, pero eso no ha sido así", defendió.

Preguntado por su futuro, no quiso mojarse. "No sé si siento o dejo de sentir que me juego el cargo. Vengo a hacer mi trabajo y estoy tranquilo con mi trabajo y el del staff, me siento respaldado por el club", reiteró.

El Barça estaba en una buena racha de resultados en la Liga Endesa, con tres victorias seguidas, antes de este último tropiezo en casa contra el Manresa, si bien logró con apuros el billete para la Copa del Rey de Gran Canaria. Y en la Euroliga acumulan dos derrotas seguidas que también han puesto freno a su anterior progresión.