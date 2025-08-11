Joel Parra: "Nos toca dar un paso adelante tras la marcha de Rudy y Llull"

El alero español valora positivamente la preparación de cara al duelo amistoso ante Francia

BARCELONA, 11 Ago. (EUROPA PRESS) -

El alero internacional español Joel Parra se ha mostrado ilusionado por formar parte de la selección española de baloncesto que prepara el próximo Eurobasket, en el que estará salvo sorpresa o lesión de última hora, y ha subrayado la importancia del relevo generacional tras la retirada de leyendas como Rudy Fernández y Sergio Llull.

Parra reconoció que, a pesar de su experiencia en la selección, sigue afrontando cada convocatoria con ilusión. "Para mí es como si fuera el primer día en el que juego en la selección. Estoy aprendiendo, intentando mejorar, intentando ayudar al equipo y dar lo que me pide Sergio para poder ayudar al equipo. Ya digo, como si fuera el primer día, muy contento de volver a estar aquí con la selección", aseguró en declaraciones a los medios, entre ellos Europa Press, tras un entrenamiento en Cornellà (Barcelona).

Respecto al nuevo ciclo que afronta el combinado nacional, Parra fue claro. "Tengo muchas ganas, es un cambio generacional porque se han ido Rudy y Llull y nos toca dar un paso adelante a los jugadores que tenemos una trayectoria más larga. Y sobre todo ayudar a los jóvenes, que son muy jóvenes pero que vienen con fuerza", apuntó.

En este sentido, el alero destacó el potencial del grupo. "Algunos son muy jóvenes pero tienen mucho talento. Tienen mucho descaro y desparpajo. Pero está claro que habrá momentos en los que sufrirán. Jugar un Eurobasket es lo más importante. Y habrá momentos en los que se les exigirá mucho. Para eso estamos los veteranos, para intentar ayudarles, aconsejarles", manifestó.

Parra también habló de su rol en el equipo. "Lo que quiero es jugar y ayudar, da igual si de '3' o de '4'. Al final es ayudar al equipo a ganar. Es lo importante. Estoy aquí por lo que juego, tanto en el Barça como aquí en la selección. Haré lo que el equipo necesite y lo que Sergio me pida", señaló.

Además, solo ve "cosas positivas" tras los dos primeros entrenamientos en Barcelona. "La verdad que estoy contento de estar aquí en mi ciudad. Y luego pues con un reto importante y chulo, que es jugar contra una selección como es Francia, con los jugadores que tienen", señaló sobre el duelo, primer amistoso contra los franceses, del jueves en el Olímpic de Badalona. "Sabemos que será complicado, pero seguro que nos ayudará para seguir creciendo y llegar a los objetivos que tenemos marcados", añadió.

Por último, restó importancia a la derrota en el reciente amistoso ante Portugal, el primero de la gira de preparación del Eurobasket. "No hay que darle más importancia, era nuestro primer partido después de una semana juntos, donde aún estamos muchos jugadores que llevan mucho tiempo sin competir. Nos va bien para darnos cuenta de que tenemos que estar concentrados los 40 minutos y no perder el foco. Pero no hay que darle más importancia de que es un partido amistoso y que llevamos solo una semana de preparación", relativizó.