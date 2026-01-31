Joel Soriano termina su cesión en el Casademont Zaragoza y acabará la temporada en el ratiopharm Ulm

Joel Soriano, en un partido con el Casademont Zaragoza. - Javier Borrego / AFP7 / Europa Press

MADRID, 31 Ene. (EUROPA PRESS) -

El baloncestista dominicano Joel Soriano, de 26 años y 2,08 metros de estatura, ha finalizado su cesión en el Casademont Zaragoza y terminará la actual temporada 2025/26 cedido en el ratiopharm Ulm, equipo que participa en la Bundesliga alemana y en la Eurocup.

Así lo indicó este sábado en una nota su club de procedencia, el Valencia Basket. "El pívot dominicano ha disputado 16 partidos de la Liga Endesa con el Casademont Zaragoza, con unos números de 7,6 puntos y 3,4 rebotes para 6,9 de valoración, y nueve partidos de la Europe Cup, con 6,7 puntos y 3,1 rebotes para 5,9 créditos", dijo el club 'taronja'.

Actualmente el ratiopharm Ulm ocupa la octava posición en la tabla clasificatoria de la Bundesliga, con un balance de 9-8 tras 17 partidos disputados. Mientras tanto, en la Eurocup ocupa el séptimo puesto de la clasificación del Grupo B, con un registro de 7-9 tras 16 encuentros.