La jornada 12 de la Liga Endesa bate el récord histórico de asistencia - ACB PHOTO

MADRID 28 Dic. (EUROPA PRESS) -

La ACB celebró este domingo el récord histórico de asistencia logrado por la jornada 12 de la Liga Endesa, una asistencia acumulada que, con motivo además de las fiestas navideñas, dio un récord de 72.968 espectadores.

"En total, han sido 72.968 espectadores los que han acudido a los nueve partidos disputados este fin de semana, con un promedio 8.107,6 por encuentro. Hasta ahora, el récord histórico acumulado se mantenía desde la temporada 2011-12, cuando en la Jornada 34 se logró un total de 71.360 espectadores", anunció un comunicado.

Por otro lado, la ACB recuerda que en el promedio por partido, el récord pertenece a la jornada 15 de la temporada 2008-09 (8.505), cuando había un partido menos por jornada.