Juan Núñez: "Estoy disfrutando de la experiencia, no he tenido tiempo para asimilarlo"

El joven base del Real Madrid Juan Núñez debutó este jueves con la selección española en la victoria (87-80) ante Grecia en el WiZink Center, el fortín blanco que ha hecho "más cómodo" su estreno con la absoluta, por lo que sigue disfrutando de su evolución a sus 18 años, aunque "aún" no ha tenido tiempo para asimilarlo.

"No he tenido tiempo para asimilarlo. Ya tendré tiempo, ahora estoy disfrutando y quiero seguir con la experiencia. Es muy especial debutar en tu ciudad y en tu país. Con la piel de gallina y muy agradecido. He estado todo el año jugando aquí y se ha hecho un poco más cómodo salir y debutar", explicó Núñez al final del segundo partido de puesta a punto para el EuroBasket.

El base sigue de dulce tras proclamarse campeón del Europeo Sub-20, donde fue elegido MVP. Un rendimiento influyente que premió Sergio Scariolo al elegirle entre los 22 seleccionados para los partidos de preparación.

"Los compañeros me han dado la enhorabuena, alguna colleja me he llevado, pero muy contentos. El equipo ha estado muy bien defensivamente, que era lo que el entrenador pedía. En ataque pasando bien la pelota, haciendo buenos tiros y corriendo la pista", añadió.

Sobre la lista final del seleccionador, Núñez reconoció que no le preocupa. "Ya lo dije hace unos días. Estoy disfrutando esto y ya se verá", sentenció.