Juancho Hernangómez: "Cuando Ricky juega libre y feliz es imparable"

Publicado 08/10/2019 13:09:12 CET

MADRID, 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

El alero de la selección española Juancho Hernangómez ha alabado a los dos "líderes" de la selección durante el Mundial de China, Ricky Rubio y Marc Gasol, diciendo del base que "cuando juega libre y feliz es imparable" y agradeciendo al pívot cada "clase mágica" que ha supuesto entrenar a su lado.

"Ricky hizo un trabajo muy bueno y no solo en la cancha, fuera de la cancha es un gran tipo. Fue el MVP del torneo y nuestro líder junto con Marc Gasol. Ya sabíamos que era muy bueno pasando, pero ahora también puede anotar. Phoenix es ideal para él porque tiene grandes tiradores a su alrededor. Cuando juega libre y feliz, con confianza, es imparable", alabó Hernangómez al nuevo jugador de los Suns en declaraciones facilitadas por su equipo.

En cuanto a Marc Gasol, destacó "lo que ha trabajado durante muchos años y lo buen tipo es". "Me quiere mucho. Cada entrenamiento es una clase mágica para mí. Después de cada entrenamiento, me hablaba y me aconsejaba, me envía mensajes de texto cada vez que tengo problemas o pierdo el foco. Tengo que agradecerle toda la paciencia y todo el tiempo que pasó conmigo", dijo.

A punto de iniciar su cuarta temporada en la NBA, el menor de la saga explicó que en la selección tenía "un papel importante jugando muchos minutos". "Aquí es diferente, sé que mi papel es ayudar al equipo tanto como pueda. Trabajamos muy duro para ganar esa medalla y en los Nuggets creo que también tenemos una muy buena oportunidad de ganar este año. Va a ser interesante", analizó.

En cuanto a si dispondrá de más minutos, aclaró que en su equipo aún no han "hablado de roles". "Llevamos muchos años juntos, todos conocemos el nuestro y sabemos quiénes son los líderes del equipo. Solo tenemos que construir un equipo. Así es como se gana, cuando todos dejan de pensar en sus propios puntos y sus minutos y aceptan su papel pensando en lo mejor para su equipo", concluyó.