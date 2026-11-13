Los jugadores de Euroliga lideran la lista de Chus Mateo para la vital 'ventana' de noviembre

Archivo - Chus Mateo, seleccionador nacional absoluto de baloncesto, posa para Europa Press. - Angel Perez Meca / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID, 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

Alberto Abalde, Jaime Pradilla (Real Madrid), Darío Brizuela, Joel Parra (Barça), Álvaro Cárdenas, Mario Saint-Supéry (Valencia Basket), Juancho Hernangómez (Panathinaikos) y Santi Yusta (Anadolu Efes) lideran la convocatoria del seleccionador nacional masculino de baloncesto, Chus Mateo, para la importante 'ventana' de este mes de noviembre donde España se va a jugar su presencia en la Copa del Mundo de Catar del año que viene.

El técnico madrileño se apoya en los jugadores que disputan Euroliga y que se incorporarán más tarde a la concentración, por lo que además llama a seis jugadores invitados: Héctor Alderete (La Laguna Tenerife), Carlos Alocén (CB Gran Canaria), Mikel Sanz (Hiopos Lleida), Yankuba Sima (ALBA Berlín), Pablo Tamba (Bàsquet Manresa) y Adrián Torres (Joventut).

La doble campeona del mundo arrancará esta doble jornada el jueves 26 de noviembre visitando en Podgorica (19.00 horas) a Montenegro y tres días después recibirá (18.00) en el Pabellón Fontes do Sar a Grecia, en dos duelos claves para sus aspiraciones de estar en el Mundial de 2027.

El combinado nacional marcha actualmente en la segunda posición de su grupo con un balance de 5-3 tras perder ante Portugal y Grecia en los partidos de agosto, a una victoria de Ucrania, a la que tiene ganado el 'basket-average', al igual que Georgia, con la que está empatada y que marca el corte de clasificados.