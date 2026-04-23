Kellogg's, Gigantes y la FEB ofrecen 100 becas para jugar a baloncesto federado en la temporada 26/27

Archivo - Imagen de una niña jugando al baloncesto en un colegio - KELLOGG'S - Archivo

MADRID 23 Abr. (EUROPA PRESS) -

CDB Gigantes Youth Sports Academy, en colaboración con Kellogg's y la Federación Española de Baloncesto (FEB), han puesto en marcha el nuevo programa 'Becas FEB K nada te frene', una iniciativa social y deportiva destinada a facilitar el acceso al baloncesto federado a niños, niñas y jóvenes en edades formativas durante la próxima temporada 2026-2027.

Este programa contempla la concesión de 100 becas dirigidas a jugadores y jugadoras de entre 8 y 17 años (nacidos entre 2009 y 2018), pertenecientes a cualquier club federado de España en las categorías de Minibasket, Infantil, Cadete y Junior, tanto en modalidad masculina como femenina, y con "el objetivo de promover el bienestar físico, emocional y social a través del deporte, reforzando valores como el trabajo en equipo, el respeto, la igualdad, la diversidad y la inclusión", según apunta 'Kellogg's'.

Las 'Becas FEB K nada te frene' nacen con la vocación de eliminar barreras económicas y sociales que puedan dificultar la práctica deportiva en etapas clave del desarrollo personal. Así, a través de este programa, CDB Gigantes Youth Sports Academy, Kellogg's y la FEB "refuerzan su compromiso con la igualdad de oportunidades y con la creación de entornos deportivos formativos, inclusivos y seguros".

Las ayudas están destinadas a financiar las cuotas anuales de participación en clubes federados y se asignarán en régimen de concurrencia competitiva, atendiendo exclusivamente a criterios socioeconómicos objetivos y verificables.

La adjudicación se realizará mediante un sistema de puntuación con un máximo de 200 puntos, basado en criterios como la renta familiar per cápita, la situación laboral de la unidad familiar, las cargas familiares y determinadas circunstancias sociales especiales, con especial atención a situaciones de vulnerabilidad social y económica.

Para la temporada 2026-2027, el programa cuenta con una dotación de 40.000 euros, que se distribuirán entre las diferentes categorías y edades, concediéndose 20 becas por categoría, con una distribución equitativa entre modalidad femenina y masculina, y cuyo importe será abonado directamente al club correspondiente a través de la FEB.

La solicitud de la beca se puede realizar exclusivamente de forma online a través del formulario habilitado en la web 'https://becas.febknadatefrene.gigantes.com/', donde se pueden encontrar las bases de la convocatoria y un video tutorial que explica como realizar la solicitud. El plazo de solicitud permanecerá abierto hasta el próximo 10 de mayo.

"Con esta iniciativa, las entidades promotoras reafirman su compromiso con el desarrollo integral de la infancia y la juventud, utilizando el baloncesto como herramienta educativa y de transformación social", recordó 'Kellogg's'.