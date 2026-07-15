El Kids&Us Manresa ficha a Yordan Minchev para las próximas dos temporadas

Archivo - Yordan Minchev (izq.), durante un partido. - Europa Press/Contacto/Virginie Lefour - Archivo

MADRID, 15 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Kids&Us Manresa ha anunciado este miércoles el fichaje para las dos próximas temporadas del jugador búlgaro Yordan Minchev, ala-pívot de 27 años y 2,05 metros de altura, y que la última temporada militó en las filas del NINERS Chemnitz.

Nacido el 17 de octubre de 1998 en Sliven (Bulgaria), Minchev "puede actuar tanto en la posición de '4' como en la de '5'", según indicó el Bàsquet Manresa en su página web. "Aportará versatilidad, defensa y rebote a ambos lados de la pista", añadió el comunicado oficial.

"En el último curso, ha hecho una buena temporada disputando la Eurocup y la liga BBL alemana con 9,1 puntos, 5,8 rebotes y 1,7 asistencias de media", resumió la nota de prensa sobre su estancia en el NINERS Chemnitz, la más reciente de una larga trayectoria en Europa.

No en vano, antes de recalar en el conjunto manresano militó en el Levski Lukoil durante dos etapas, el Fenerbahçe, el Vrsac, el MZT Skopje, el Lukoil Academic, el Istanbul BBSK, el OSE Lions, el Rilski Sportist, el CSU Sibiu, el Balkan Botevgrad y el Spirou Basket.