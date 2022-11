Kyrie Irving, suspendido cinco partidos por los Nets

BERLÍN (ALEMANIA), 4 Nov. (STATS Perform/dpa/EP) -

El base estadounidense Kyrie Irving ha sido suspendido indefinidamente por los Brooklyn Nets, por un periodo mínimo de cinco partidos, tras difundir en sus redes sociales una película con convicciones antisemitas.

Irving habló con los medios este jueves por primera vez desde su controvertida rueda de prensa el sábado pasado, tras compartir esta semana una publicación en redes sociales sobre un libro y una película "llenos de desinformación antisemita", según el jefe de la franquicia Joe Tsai.

Además, ese mismo jueves, el campeón de la NBA en 2016 no pidió disculpas en un primer momento por dicha publicación, sino que trató con ambigüedad cuando se le preguntó directamente si tenía creencias antisemitas.

Después de estas declaraciones, los Nets decidieron suspender a Irving por un mínimo de cinco encuentros, así como el sueldo, tras haber quedado "consternados" por sus últimos comentarios.

"Durante los últimos días, hemos hecho repetidos intentos de trabajar con Kyrie Irving para ayudarlo a comprender el daño y el peligro de sus palabras y acciones, que comenzaron cuando él publicitó una película que contenía un odio antisemita profundamente inquietante", señalaron los Nets en un comunicado.

El equipo lamentó que el base no se disculpara en esa rueda de prensa, ya que "no fue la primera vez que tuvo la oportunidad". "No repudiar el antisemitismo cuando se le da una clara oportunidad de hacerlo es profundamente perturbador, va en contra de los valores de nuestra organización y constituye una conducta perjudicial para el equipo", afirmaron.

"En consecuencia, opinamos que actualmente no es apto para jugar con los Brooklyn Nets", sentenció la franquicia en su comunicado. Irving aseguró que asumiría la responsabilidad de compartir la publicación en las redes sociales, que desde entonces se eliminó.

"No fue mi intención causar ningún daño", dijo Irving. "Yo no soy el que hizo el documental. Les dije cómo me sentía. Respeto todos los ámbitos de la vida. No puedo ser antisemita si sé de dónde vengo", agregó ante los medios.

El comisionado de la NBA, Adam Silver, reconoció que estaba decepcionado porque Irving "no hubiera ofrecido una disculpa incondicional" por su publicación "imprudente" en las redes sociales.