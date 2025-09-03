De Larrea: "Contra Grecia tenemos que poner el nivel físico muy alto"

Sergio de Larrea, durante un partido con la selección española. - Oscar J. Barroso / AFP7 / Europa Press

MADRID, 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

El base internacional español Sergio de Larrea ha abogado por "poner el nivel físico muy alto" en su partido de este jueves ante la selección de Grecia durante la jornada 5 del Grupo C en el Eurobasket masculino, sobre todo si con los helenos juega finalmente Giannis Antetokounmpo.

"Sabemos que el partido de mañana va a ser un partido muy duro, teniendo en cuenta que tienen una gran superestrella como es Giannis. Pero en general es un equipo muy bien hecho, con muy buenos jugadores, con jugadores experimentados y tenemos que poner el nivel físico muy alto", aludió desde Limasol (Chipre) al ala-pívot de los Milwaukee Bucks.

"Dependemos de nosotros, que es lo importante, pero también que Georgia haga su papel nos beneficia sobre todo para poder asegurar esa plaza en el grupo y poder ir a Riga. Pero bueno, todo depende de nosotros", añadió en declaraciones facilitadas por la Federación Española de Baloncesto (FEB).

Por último, De Larrea apostó por "poner el nivel físico desde el principio, dar una buena respuesta a su ataque y, sobre todo, estar atrás sólidos para poder después atacar con esa fluidez".