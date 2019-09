Laso: "El Barcelona ha hecho un gran fichaje con Mirotic"

Publicado 20/09/2019 17:22:18 CET

MADRID, 20 Sep. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Real Madrid, Pablo Laso, ha destacado que tiene "poco que decir" sobre el fichaje de Nikola Mirotic por el Barcelona, si bien ha admitido que "es un grandísimo jugador" y que el equipo azulgrana ha realizado "un gran fichaje", añadiendo que entiende "perfectamente" que la afición blanca tuviera "un extra de motivación" el próximo domingo si ambos equipos llegan a la final de la Supercopa Endesa.

"En el tema de Mirotic tengo poco que decir. Es un grandísimo jugador que ha demostrado su calidad primero en el Real Madrid y después en la NBA. Me parece que el Barcelona ha hecho un gran fichaje con él", valoró Laso ante la prensa.

En cuanto al posible recibimiento hostil hacia el jugador del WiZink Center, donde Mirotic jugó como local durante cuatro temporadas, el técnico del Real Madrid dijo que lo comprendería. "Entiendo que un jugador que ha jugado en un equipo y ahora juega en un rival directo como el Barcelona genere un extra de motivación en la gente. Lo entiendo perfectamente", apuntó.

Además, se tomó con sorna el posible favoritismo del Barça en la Supercopa. "Yo no apuesto, con lo cual me importa bastante poco lo que digan las casas de apuestas. Qué vamos a hacer. Si dicen que el Barcelona es favorito, pues me parece muy bien. Apuesta por el Fuenlabrada y si gana, ganarás más dinero. No me meto mucho en eso", zanjó al respecto.

En cuanto a su propio equipo, Laso explicó que el jueves fue "el primer día" que pudieron "entrenar todos juntos" tras el Mundial de China. "Estamos preparados para competir desde el primer día, algo exigible y que aceptamos. Seguro que será una prueba difícil contra el Fuenlabrada, un equipo que ha cambiado mucho respecto al año pasado y ha perdido jugadores importantes", avisó, antes de analizar las caras nuevas de su plantilla.

"Nico (Laprovittola) lleva poco tiempo con nosotros. Su gran valor es que conoce la competición y conoce a los compañeros. Se ha integrado muy rápido. Jordan (Mickey) estamos muy contentos con el trabajo que está haciendo. Es un jugador muy polivalente que puede jugar de cuatro o cinco, que intimida y corre el campo. En el caso de Usman (Garuba) y Mario (Nakic) sería absurdo hablar bien de ellos porque si están en el Real Madrid es porque se lo han ganado. Son muy jóvenes y tienen mucho que aprender, seguro que le dan muchas alegrías al Real Madrid", vaticinó sobre los canteranos.

Además, Laso se mostró resignado con la dureza del calendario en otra nueva temporada, su novena al frente del equipo blanco. "Probablemente haya jugadores míos que vayan a jugar más de cien partidos en un año natural. Eso significa jugar un partido cada tres, cuatro días máximo, pero lo aceptamos y desde el cuerpo técnico sabemos lo exigente que es esto a nivel físico y mental. Lo hemos vivido las últimas temporadas y sabemos que es muy difícil estar siempre al cien por cien. Ningún equipo de la tierra puede hacerlo", resumió.