Laso: "Cuando un tío ha hecho 50 de valoración es que ha jugado de cojones"

El técnico del Real Madrid, Pablo Laso, felicitó a su equipo por una exhibición (94-63) ante Movistar Estudiantes este viernes para alcanzar las semifinales de la Copa del Rey en el WiZink Center, una actuación coral en la que "todos" sus jugadores "encontraron su momento" y que confían repetir en 24 horas contra Divina Seguros Joventut.

"Hemos entendido muy bien lo que queríamos hacer en el partido, el desgaste que hemos hecho hizo que ellos se les hiciera el partido difícil y más largo. Todos han aportado y estoy contento por la victoria y por la diferencia. Destacaría a muchos jugadores. Ayón ha estado sensaciones, Edy con la sensación de dominio, todos los exteriores se han sacrificado defensivamente. Todos han ido encontrando su momento", afirmó en rueda de prensa.

Además, Laso destacó el "mejor partido con el Madrid" de Gabriel Deck y confió en que Rudy Fernández no tenga nada por un golpe con Clavell. Por otro lado, valoró el regreso de Llull. "Lleva dos semanas sin competir y siempre es difícil volver a entrar en la dinámica del juego, pero era importante que fuera cogiendo sensaciones. Nos ha dado una buena rotación. Estoy seguro de que mañana que jugará mejor como espero de todos los jugadores", dijo.

"Es verdad que hemos podido rotar a todo el mundo, pero los he rotado pensando solo en el partido, que todos tuvieran sus minutos y con la sensación de que el ritmo de partido era importante", añadió, tras un partido mucho más cómodo de lo esperado que les cita con 'La Penya' de Nicolás Laprovittola, quien firmó el récord histórico de valoración (50) en la semifinal contra Baskonia.

"No he visto el partido. Cuando un tío ha hecho 50 de valoración es que ha jugado de cojones. Es difícil pensar que un jugador va a parar a otro. Tenemos que hacer una buena labor de equipo, no tener solo un plan. Juventut está haciendo una temporada magnífica", afirmó.