Laso: "Estar 600 partidos significa que la gente valora tu trabajo"

Publicado 23/03/2019 18:52:17 CET

MADRID, 23 Mar. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Real Madrid, Pablo Laso, cumple este domingo 600 partidos al frente del conjunto blanco y mostró su orgullo porque esta cifra significa que "la gente valora" su trabajo, además de explicar que "hablar de la receta del éxito es muy difícil".

Laso llegó en 2011 al Real Madrid y desde entonces ha levantado dieciséis títulos en estas ocho temporadas: 2 Euroligas, 1 Intercontinental, 4 Ligas, 5 Copas y 4 Supercopas, la última en la presente campaña. "Cuando vas cumpliendo cifras lo que habla bien es de tu trabajo. El poder llegar a este número de partidos significa que hemos sido capaces de hacer las cosas muy bien", dijo a la televisión del club.

"Pero no sólo yo, sino también los jugadores y toda la gente que trabaja en el Real Madrid para conseguir que este proyecto tenga el reconocimiento de la gente. El estar 600 partidos significa que la gente valora tu trabajo y en ese sentido estoy muy contento y satisfecho", indicó el vitoriano.

"Soy una persona que se centra en el día a día, en el trabajo diario, en la mejora diaria, sabiendo que vamos a tener días buenos y malos, pero intentando mantener una línea y un camino. No hay mayor receta que eso: el trabajo e intentar ser competitivos cada día y que la gente valore el esfuerzo de tu equipo. Obviamente tenemos mucha calidad en la plantilla e intentamos todos los años hacer algo mejor", manifestó.

Preguntado por el récord de Lolo Sainz, el único que le supera en número de partidos como técnico, el vasco dijo que "no piensa mucho en eso". "Ahora mismo estoy pensando en el partido de este domingo frente al Barça. No es mi manera de ser. No soy una persona que piense a largo plazo, porque creo que no te da nada", relató.

"El trabajo diario es el que te tiene que poner en tu sitio y estoy muy orgulloso del trabajo de todo el equipo, del club, que empuja mucho para que sigamos siendo competitivos al más alto nivel, y si pensara en mis retos me equivocaría. Pienso en cómo ser mejores cada día y tengo un gran respeto por los grandes entrenadores que ha habido siempre en este club", añadió.

Por último, en relación a su modo de trabajo, Laso explicó que "innegociable es el trabajo". "El jugador que no es capaz de venir cada día a ponerse el mono de trabajo conmigo va a ir mal. Siento decirlo así de claro, pero es así", aseveró.

"Todos los jugadores son distintos, todos tienen su calidad técnica y física, sus problemas, sus cosas buenas. Al final como entrenador lo que intento es llevar el equipo hacia delante y para eso necesito el compromiso de todos y es algo que valoro en todos los jugadores que tengo", sentenció Laso.

"VEO BIEN AL EQUIPO"

De cara al duelo con el Barça de este domingo (19.30 horas), el técnico madridista dijo que ve "bien" a su equipo pese al maratón de partidos en las dos últimas semanas, con jornada doble de la Euroliga. "Veo bien al equipo, dentro del cansancio acumulado, tanto físico como mental, de disputar cinco partidos en diez días con sus respectivos viajes y alguna lesión de por medio, como las de Deck o Rudy", afirmó.

"Somos conscientes de que para nosotros es un partido importante en la Liga y de que seguimos dependiendo de nosotros mismos para buscar el primer puesto", finalizó preguntado por los culés.