Laso: "Firmo que Calathes haga 50 puntos y 25 asistencias y ganemos"

Publicado 16/04/2019 13:33:37 CET

MADRID, 16 Abr. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Real Madrid, Pablo Laso, ha reconocido que Nick Calathes es "si no el mejor, uno de los mejores jugadores de Europa", pero ha aclarado que "en un Real Madrid-Panathinaikos es absurdo pensar en jugadores por encima de los equipos" y ha dicho que firmaría ganar este miércoles aunque el base griego firmara "50 puntos, 25 asistencias y 25 rebotes".

"Empieza uno de los momentos más duros de la temporada. Tenemos un jugador de los 16 que no está disponible y es un jugador importante (Llull), pero veo al equipo bien, hemos entrenado durante estas dos semanas sabiendo el rival que tenemos y siempre con el respeto que merece un equipo como el Panathinaikos. Han hecho un final de Liga Regular muy sólido, tienen muchos puntos fuertes y Calathes marca claramente el ritmo con anotadores a su alrededor", analizó Laso ante la prensa.

"Si Calathes mete 50 puntos, 25 asistencias y 25 rebotes y nosotros ganamos lo firmo, pero si hace esos números veo difícil que ganemos", avisó el técnico vasco, consciente de que el base del Panathinaikos es "si no el mejor, uno de los mejores jugadores de Europa". "Pero al final esto es un Real Madrid-Panathinaikos y es absurdo pensar en jugadores por encima de los equipos", agregó.

En cuanto a su propio equipo y la lesión muscular de Llull, Laso se resignó a que "va a ser muy difícil, sino imposible, que juegue este 'playoff'". "El primer encabronado es él porque le gustaría estar. El primer 'shock' es cuando te dicen el tiempo de baja. Todos estamos centrados en recuperarlo cuanto antes", resumió antes de una eliminatoria donde "la ventaja de campo es importante".

"Hoy más que nunca pido el apoyo que siempre nos dan, que el equipo se sienta respaldado desde el primer minuto. Nos hemos ganado esa ventaja y estoy seguro de que habrá un gran ambiente en el Palacio. Yo no pienso en Semana Santa porque me da igual y al que le gusta el baloncesto no se va a perder este partido", valoró sobre una posible falta de público en el WiZink Center debido a las vacaciones.

Un año después del último 'playoff' entre blancos y verdes, Laso destacó que "cambian muchos jugadores en los dos equipos y cambia uno de los dos entrenadores". "Lo que no cambia son los colores y hay muchos jugadores importantes que repiten, pero es muy difícil pensar que pueda haber alguna similitud con el año pasado. Lo que sí me gustaría que se mantuviera es el resultado final", subrayó sobre aquel precedente, que su equipo resolvió por 1-3 tras ceder el primer duelo en Atenas tras una paliza (95-67).

Por último, el vitoriano habló de su colega Rick Pitino y destacó que "es un entrenador de gran nombre". "Tiene mucho prestigio en el baloncesto americano y su llegada al Panathinaikos probablemente nos causó sorpresa a todos. El tiempo que lleva entrenando a alto nivel habla muy bien de sus capacidades. Tengo muchísimo respeto por él, ha cambiado el estilo del Panathinaikos y los roles de la plantilla", analizó.