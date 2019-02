Laso: "Hay muchos cambios en el Barça, es un reto"

Publicado 17/02/2019 0:39:35 CET

MADRID, 17 Feb. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Real Madrid, Pablo Laso, valoró como clave la defensa sobre Laprovittola este sábado en la victoria blanca sobre el Divina Seguros Joventut, para alcanzar la final de Copa del Rey en casa ante un Barça Lassa que llega como campeón y con "muchos cambios".

"Felicitar al equipo. Estoy muy contento, 18 equipos empiezan a trabajar para jugar esta final y aquí estamos nosotros. Nuestro trabajo ha sido magnífico, en nuestro dominio del rebote, en el balance de recuperaciones/pérdidas. Hemos fallado mucho y ellos han tirado con acierto, la sensación nuestra es que hemos sido dominantes en muchísimos aspectos del juego y la prueba es la diferencia en valoración", indicó.

Laso destacó el trabajo sobre un Nico que venía de hacer el récord histórico de valoración en la Copa (50). "El trabajo de Fabien sobre Laprovittola ha sido magnífico, porque ha servido para controlar el tempo y las sensaciones de equipo de ellos. Muy contento, dar la enhorabuena a los chicos, descansar y prepararnos para un partido seguro muy duro mañana", dijo.

"Sí, creo que hemos cumplido el plan para pararle. Sabíamos que tuvo mucho acierto, con cinco canastas muy difíciles, mérito del jugador. Si mete esas canastas contra nosotros no le puedo decir nada a mi defensa, pero no dejarle coger el ritmo de partido y no dejarle sentirse cómodo ha sido importante. Lo hemos conseguido y eso ha sido clave para coger la ventaja", añadió.

Además, el técnico del Madrid se refirió al choque contra el Barça por el título, con el recuerdo aún fresco de la final de Las Palmas y de su polémica final por la falta de Claver a Taylor. "Se acuerdan todos perfectamente de aquel final. Son partidos diferentes. De aquel partido se habla únicamente de aquella jugada. Intentamos ganarlo y no pudo ser", comentó.

"Hay muchos cambios en el Barça, la entrada de Pangos, la recuperación de Hanga. El trabajo del coach es magnífico, pero también muchos jugadores han crecido. Para nosotros es un reto enfrentarnos a un equipo que ahora mismo está a un gran nivel", añadió.

"Yo considero muy importantes a todos. Nunca dudo de ninguno de mis jugadores, ni de Llull que hoy ha hecho 1 de 11, ni de Rudy... Dudo cuando no hay esfuerzo o sacrificio. Gabi está siendo muy importante, pero tiene muchísimo crecimiento con nosotros, nunca hemos perdido la confianza en él, como no la perdemos con ninguno", zanjó.