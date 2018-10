Laso: "Hemos hecho un mal partido en casi todos los aspectos"

Publicado 11/03/2018 21:43:25 CET

MADRID, 11 Mar. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Real Madrid, Pablo Laso, reconoció un "mal partido en casi todos los aspectos" este domingo en el Clásico ante el FC Barcelona Lassa, un choque en el que no tuvieron "la mentalidad, agresividad y esfuerzo" necesarios para evitar la abultada derrota (94-72) en el Palau Braugrana.

"El Barcelona ha sido justo vencedor de un partido que han encarado con una mentalidad mejor que la nuestra. Hemos hecho un mal partido en casi todos los aspectos. Hemos tenido poco acierto, no hemos sido capaces de mover bien el balón y defensivamente hemos sufrido mucho", indicó en rueda de prensa.

Laso no pudo rescatar mucho positivo del quinto Clásico de la temporada, donde nunca estuvieron por delante en el marcador. "Cada partido es diferente. No soy una persona que valore solamente un partido ni para lo bueno ni para lo malo. Hoy el Barcelona ha sido superior a nosotros. No ha habido tanta diferencia en el rebote y sí en la mentalidad, agresividad y esfuerzo", afirmó.

"Hemos tirado veinte tiros menos a canasta que el Barcelona y la sensación de pocas asistencias. A ellos no les importaba hacer faltas y solamente hemos tenido seis o siete minutos buenos, pero el resto del partido el Barcelona ha tenido más acierto", añadió.

Además, el técnico blanco se refirió al pobre 2 de 20 en triples. "No es normal que hagamos 2 de 20 en el triple en un partido. Hemos tenido tiros solos que no hemos sido capaces de meter y eso da confianza a la defensa del Barcelona para poder jugar en contraataque. Cuando metes canastas te sientes mejor y la sensación es que no hemos tenido ritmo ofensivo ni defensivo y hemos estado todo el rato detrás del Barcelona", comentó.

Por último, Laso confió en la reacción de cara al duelo del martes en Euroliga. "No nos afecta de cara al encuentro del martes ante el Olimpia Milán porque son competiciones completamente diferentes. Ha terminado este partido. Lo único que me preocupa es recuperar nuestra mejor versión para el martes en una competición donde quedan muchas cosas por jugarnos", finalizó.