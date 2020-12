Laso: "Lo de Heurtel es una situación más del Barcelona"

MADRID, 26 Dic. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Real Madrid, Pablo Laso, aseguró que el 'caso Heurtel' es una "situación más del Barcelona" al ser preguntado si cree que el jugador francés -en la órbita de los merengues- jugará este domingo (21.30 horas) en el 'Clásico' de la Liga Endesa que se celebrará en el WiZink Center.

"No tengo mucha opinión sobre esto. Me preocupa el partido de mañana. Ya tengo muchos problemas en mi equipo como para preocuparme de lo que pasa en otros equiposç"Ç, dijo Laso, que volvió a ser preguntado por Huertel. "Es como si me preguntas por qué me ha parecido el partido de Doncic o Campazzo anoche en la NBA, no tengo tiempo para verlos", añadió.

"Respecto a la situación de Heurtel no sé si va a jugar mañana, es una situación más del Barcelona, siempre nos ha dado muchos problemas en los últimos años, pero no solo él, también jugadores como Hanga, Mirotic, Abrines... Si centramos un equipo en un solo jugador hablaría no muy bien del resto de jugadores", indicó el vitoriano.

Preguntado no solo por el interés en contratar a Heurtel, sino de otros jugadores, Laso dijo que deben estar "atentos al mercado" dentro de lo que les permita la reglamentación. "Lo que tengo claro es que no vamos a encontrar a otro Campazzo -ya en la NBA- ni otro Randolph", lesionado de gravedad. "Soy muy pesado en insistir que deberá ser el equipo quien debe dar la cara. Estamos atentos a cualquier situación", afirmó.

En relación al Clásico de este domingo, el técnico blanco recordó que "cada partido es diferente" y "cuando hablamos de grandes equipos, si controlamos el rebote tendremos que hacer muchas cosas más que el rival porque será muy exigente si queremos ganar", analizó.

"El partido de Supercopa fue diferente, llevaban poco tiempo juntos, fue un partido que llevamos bien y lo ganamos, pero en el Palau tuvimos un segudo cuarto muy malo y luego cuando intentamos remar en el tercero y cuarto no llegamos. Si no juegas un buen partido contra el Barça será muy difícil ganar. Espero que hagamos un gran partido mañana", agregó.

Además, Laso subrayó la importancia de Calathes. "Es determinante para ellos. Calathes domina el ritmo del partido, es un jugador que hace crecer a los compañeros y muy relevante en su posición. Y también la mejora de Abrines respecto al año pasado, y otros como Kuric... considero que el Barcelona siempre tiene grandísimos jugadores y la labor del técnico tiene que ser sacar lo mejor de ellos. Jasikevicius tiene ahora un equipo diferente y está jugando a un gran nivel", apuntó.

En otras cuestiones, Laso fue cuestionado por Usman Garuba, el más destacado en la última victoria ante el ALBA en Euroliga. "La ética de trabajo que tiene es magnífica, estamos convencidos de que su mejoría como jugador ayudará al equipo. Estamos muy contentos de su trabajo y nos dará muchas tardes de alegría para el Real Madrid. Su crecimiento es constante y mucho paasa por ese trabajo que él realiza", afirmó.

Por último, Laso recordó que será "complicado y difícil" jugar sin público. "Vivimos una sistuación especial y extraña. Siempre digo que me gustaría que hubiera publico en un concierto o en el partido de mañana, significaría que estaríamos volviendo a una normalidad que teníamos hace un año. Echamos todos de menos jugar con público", finalizó.