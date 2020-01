Laso: "No es casualidad que el Efes vaya primero, ha hecho una gran inversión"

Publicado 23/01/2020 16:53:12 CET

MADRID, 23 Ene. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Real Madrid, Pablo Laso, ha avisado de que "va a ser obligatorio hacer un buen trabajo de equipo y ser capaces de hacer bien las pequeñas cosas" para plantar cara este viernes al Anadolu Efes, que es líder de la Euroliga "no por casualidad", teniendo en cuenta la "gran inversión" realizada para fichar "jugadores decisivos".

"El Anadolu Efes un gran equipo. No es una casualidad que vayan primeros, ya que han hecho una gran inversión en jugadores decisivos. Tienen jugadores muy buenos en el uno contra uno como Larkin, Micic o Simon, y en defensa a Balbay o Singleton. Además, en el juego interior tienen rotación. Es un rival de mucha entidad y tienen muchas armas", analizó Laso en declaraciones recogidas por la web del Real Madrid.

El equipo blanco aspira a "hacer un buen partido", teniendo en cuenta que "se está mostrando sólido en casa y es capaz de buscar las mejores situaciones, tanto en defensa como en ataque". "Hay que ser constantes los 40 minutos para ganar, pero sabemos que la liga regular es muy complicada y todos los partidos son difíciles", avisó el técnico.

Para inquietar al mejor equipo de esta Euroliga, Laso considera "obligatorio hacer un buen trabajo de equipo" y que sus jugadores sean "capaces de hacer bien las pequeñas cosas". "Cualquier situación va a ser decisiva en un equipo que aprovecha este tipo de ventajas. Es un conjunto que ha conseguido mucha regularidad en el juego y tiene un nivel que les da confianza", valoró sobre el gran momento de forma del Efes.

"Son dos equipos referentes y que el año pasado disputaron la Final Four. Mañana es un gran espectáculo para el baloncesto. Me gustaría ganar y divertirme. La afición estará a muerte con el equipo", garantizó el vasco, quien confirmó que Anthony Randolph será la única baja. "Está entrenando con normalidad, pero no queremos que fuerce", zanjó sobre el ala-pívot.