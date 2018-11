Laso: "No es que el equipo no quisiera ante Andorra, pero espero que hayamos aprendido"

Publicado 07/11/2018 16:51:21 CET

MADRID, 7 Nov. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Real Madrid de baloncesto, Pablo Laso, se mostró confiado en que "todos" hayan aprendido la lección que les dejó la derrota del pasado domingo ante el MoraBanc Andorra y también aclaró que "no es que el equipo no quisiera" en ese partido, avisando también de la exigencia de la visita este jueves a Tel-Aviv ante un Maccabi frente al que no les conviene "un encuentro de ida y vuelta".

"Espero que sí, pero a todos nos sirve", señaló Laso ante los medios preguntado por su mensaje tras la derrota del domingo. "Ya dije que no íbamos a ganar todos los partidos. No es que el equipo no quisiera, tuvo ritmo e hizo muchas cosas bien, pero no fueron suficientes para ganar y es algo que debemos aprender", añadió.

Sobre todo de cara a un partido "de mucha exigencia" en Tel-Aviv ante un Maccabi que "es siempre muy fuerte en su casa". "Presentaremos un equipo que debe ser competitivo si queremos ganar allí. No hay ningún partido fácil pero se están mostrando competitivos y jugar allí siempre es duro", apuntó el vitoriano, que desconoce si es "engañoso" el balance de 1-4 de su rival.

El preparador madridista recordó que el conjunto israleí cuenta con un jugador como Scottie Wilbekin que "genera mucho juego y les da muchos puntos". "Apuestan por jugar abiertos y para nosotros es obligatorio dar un paso defensivo en situaciones de uno contra uno y dominar el rebote si queremos tener el control del partido. Si se convierte en un ida y vuelta tenemos más que perder porque son un equipo con mucha calidad individual", advirtió.